Evoluzione della consolidata piattaforma MASTER 6003, la nuova macchina da stampa introduce un sistema di inchiostrazione migliorato che riduce del 60% la quantità di inchiostro necessaria per la stampa e, di conseguenza, fino al 40% il consumo di solventi. Incorpora inoltre funzioni automatizzate progettate per migliorare la produttività, l’efficienza e la sostenibilità.

Poiché le aziende di stampa rotocalco per imballaggi sono sotto pressione per ridurre il consumo di materiale e proteggere i margini di profitto, mentre la lunghezza delle tirature diminuisce, un’erogazione efficiente dell’inchiostro e tempi di configurazione rapidi diventano sempre più importanti per le prestazioni. La nuova macchina da stampa MASTER 6003 affronta questo problema con un sistema di inchiostrazione evoluto in grado di ridurre al minimo il volume di inchiostro in circolazione, combinato con funzioni automatizzate che riducono e semplificano l’intervento dell’operatore.

Il sistema di inchiostrazione LeanPrint® è progettato per ridurre la quantità di inchiostro necessaria in circolazione durante la produzione. Grazie all’ottimizzazione del percorso dal serbatoio dell’inchiostro alla vaschetta e alla progettazione delle tubazioni, il nuovo sistema riduce del 60% il volume di inchiostro in circolazione rispetto alla configurazione esistente. Di conseguenza, una minore quantità di inchiostro viene esposta all’atmosfera, contribuendo a una riduzione del consumo di solventi fino al 40%. Ciò si traduce in minori consumi, riduzione degli sprechi e un ambiente di produzione più pulito e sicuro.

Il nuovo movimento della vaschetta facilita il posizionamento rapido, fluido e preciso della stessa rispetto al cilindro. Questo consente un trasferimento dell’inchiostro uniforme e controllato anche ad alte velocità, senza necessità di regolazioni manuali.

La nuova macchina da stampa offre inoltre maggiore visibilità sul consumo delle risorse grazie alle funzioni integrate di misurazione dell’inchiostro e del consumo energetico. Grazie all’utilizzo di dispositivi di misurazione della pressione, la macchina da stampa fornisce informazioni in tempo reale sulla quantità di inchiostro utilizzata per quel lavoro, sull’inchiostro in circolazione nella macchina, sulla quantità di inchiostro rimanente e una stima dell’inchiostro necessario per completare la produzione. Questa funzione mira a fornire agli operatori maggiore sicurezza nella gestione dell’approvvigionamento di inchiostro durante la produzione. Le informazioni vengono visualizzate su una pagina dedicata dell’interfaccia HMI.

La funzione di monitoraggio del consumo energetico offre visibilità in tempo reale sull’utilizzo di energia elettrica e aria compressa, contribuendo inoltre a identificare tempestivamente potenziali inefficienze.

La misurazione integrata dell’inchiostro e il monitoraggio energetico supportano anche la crescente domanda di tracciabilità e documentazione dell’utilizzo delle risorse nel processo di produzione, per soddisfare requisiti normativi e di rendicontazione dei clienti più rigorosi.

Il sistema automatizzato di prelavaggio dei cilindri di incisione presente su ogni unità elimina la necessità di pulizia manuale, rimuovendo a fondo l’inchiostro secco anche dalle celle incise più piccole, per garantire un trasferimento dell’inchiostro pulito e uniforme. I cicli di pulizia vengono attivati su tutte le postazioni necessarie e completati entro un minuto, accelerando la preparazione e riducendo il rischio di colli di bottiglia tra i diversi lavori. Riducendo l’intervento manuale, il sistema diminuisce il carico di lavoro dell’operatore e contribuisce a creare un ambiente di lavoro più favorevole e sano per l’operatore.

Il carrello ausiliario riprogettato semplifica anche la gestione dei serbatoi d’inchiostro durante i cambi lavoro, grazie a una configurazione compatta e priva di ostacoli che consente di rimuovere il serbatoio da entrambe le direzioni. Include un sistema di riferimento che consente un posizionamento preciso del cilindro in base alla ripetizione del lavoro, eliminando la necessità di ulteriori operazioni manuali durante il bloccaggio del cilindro. Un supporto del bidone inchiostro a filo pavimento facilita le operazioni di carico e scarico e riduce lo sforzo fisico durante lo spostamento dei bidoni stessi.

Nel loro insieme, questi sviluppi rispondono alle problematiche economiche della stampa rotocalco in varie fasi del processo di produzione. Ridurre l’inchiostro in circolazione e il consumo di solventi contribuisce a diminuire l’utilizzo di materiali e costi operativi, mentre la misurazione in tempo reale offre ai converters una maggiore visibilità del consumo delle risorse e una migliore tracciabilità. Inoltre, l’automazione delle operazioni di pulizia e della gestione degli inchiostri consente di aumentare la capacità produttiva disponibile, generando un valore significativo per le attività produttive.

“Le aziende di trasformazione sono alla ricerca di soluzioni per migliorare l’efficienza e controllare i costi, senza però complicare ulteriormente il flusso di lavoro”, afferma Davide Rossello, responsabile Ricerca e Sviluppo Processi per la stampa rotocalco presso BOBST. “Con la NUOVA MASTER 6003, ci siamo concentrati sull’evoluzione di una tecnologia rotocalco collaudata, sviluppando soluzioni che riducono i consumi, automatizzano i processi di routine e offrono una maggiore visibilità della produzione. La macchina da stampa persegue un obiettivo semplice: migliorare gli aspetti economici del processo di rotocalco, senza chiedere ai clienti di cambiare il loro modo di lavorare.”