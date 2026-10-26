Viscom 2026: l’evoluzione della specie secondo Guandong

Dalla ricerca di soluzioni inedite all’evoluzione di materiali già presenti sul mercato, l’innovazione firmata Guandong prosegue sulla base di un costante impegno in ricerca e sviluppo, orientato a potenziare le prestazioni dei prodotti e ad ampliarne le possibilità applicative nel mondo della visual communication. Un approccio che da sempre caratterizza lo Specialista delle Specialità e che sarà al centro della partecipazione a Viscom Italia 2026, dove l’azienda presenterà importanti novità di prodotto.

Dopo il successo dell’anteprima mondiale a FESPA, lo “Special One” dello stand Guandong alla kermesse milanese sarà EDOFILM, al suo debutto fieristico italiano. La nuova linea premium di vinili autoadesivi, che sta ottenendo un ottimo riscontro dal mercato, è un esempio concreto dell’«evoluzione della specie» secondo Guandong: un materiale già ampiamente diffuso, entra nel mondo delle specialità grazie a formulazioni inedite che introducono caratteristiche tecniche distintive amplificandone le prestazioni. La gamma EDOFILM comprende 12 referenze, con finiture gloss e matt, accomunate da un’elevata capacità opacizzante, che assicura una coprenza ottimale anche su superfici con residui di precedenti stampe, e dalla tecnologia scarico d’aria® per facilitare l’applicazione.

Viscom farà, inoltre, da palcoscenico al debutto in anteprima assoluta di One Way Vision New Generation, la nuova linea di supporti microforati per la decorazione del vetro. Le tre referenze 1400, 3000 e 10.000 si distinguono per il diverso equilibrio tra resa di stampa, trasparenza e passaggio della luce, offrendo soluzioni per valorizzare le superfici vetrate e coniugare comunicazione visiva e funzionalità. Dalle vetrine agli spazi commerciali, fino alle applicazioni architettoniche e ai mezzi di trasporto: i nuovi materiali rispondono a condizioni di utilizzo differenti, anche in funzione dell’intensità della luce e delle esigenze di visibilità dall’interno verso l’esterno.

«In un settore maturo come quello della visual communication, la vera sfida è continuare a individuare nuove opportunità applicative», commenta Edoardo Elmi, Presidente di Guandong. «La nostra esperienza ci permette di guardare oltre le caratteristiche di un prodotto e immaginare come potrebbe essere utilizzato, migliorato o adattato a esigenze diverse. È così che interpretiamo il ruolo di Specialista delle Specialità: attraverso il dialogo costante con il mercato, trasformiamo il nostro know how in soluzioni capaci di offrire agli stampatori nuove possibilità di business. EDOFILM e la nuova generazione One Way Vision sono due esempi concreti di questa filosofia».

A Viscom i visitatori potranno scoprire le potenzialità delle soluzioni Guandong attraverso demo e prove di stampa dal vivo. Allo stand, infatti, verranno realizzati sample con EDOFILM e con i supporti One Way Vision, comprese le ormai celebri applicazioni di “ricamo su vetro”, con effetti pizzo, trame tessili e texture decorative capaci di coniugare estetica e funzionalità, dando forma a nuove applicazioni tra interior design, retail e architettura.

GUANDONG VI ASPETTA A VISCOM 2026 STAND E 24