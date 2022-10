Il controllo avanzato del registro di BOBST per la stampa di precisione e la stampa ECG in rotocalco è stato giudicato ‘best of the best’ nella categoria Innovazione tecnica ai Golden Cylinder Awards 2022.

Kurt Oegerli, Sales Manager, Bobst North America Inc., ha ricevuto il Golden Cylinder Award per l’innovazione tecnica lo scorso 26 settembre 2022 alla conferenza AIMCAL 2022 R2R, che si svolta a Orlando in Florida.

Il nuovo sistema avanzato di controllo del registro ha una configurazione e funzioni avanzate del controllo automatico del sistema BOBST Registron®. Uno dei suoi principali vantaggi è di consentire all’operatore della macchina da stampa di apportare una correzione subito dopo la stampa di un colore, senza dover attendere che tutte le immagini vengano visualizzate sul monitor. Un ulteriore vantaggio per l’efficienza della rotocalco si ottiene durante i cambi lavoro, grazie a tempi di fermo macchina per l’allestimento della macchina notevolmente ridotti con conseguenze riduzione degli scarti di processo.

Inoltre, la nuova funzione avanzata del controllo del registro è l’innovazione tecnica che consente di gestire in modo semplice e controllato la stampa ECG in rotocalco, controllando il registro su tutta la superficie stampata, che fornisce un report sulla qualità del registro di tutta la bobina.

“Siamo orgogliosi di questo ultimo risultato che getta le basi per un miglioramento delle operazioni dei nostri clienti che stampano in rotocalco. La maggiore agilità sui cicli di stampa consente alla qualità della stampa rotocalco di diventare sostenibile e redditizia anche nel caso di produzioni a bassa tiratura, colmando il divario che convenzionalmente limitava la qualità della rotocalco a volumi di produzione più elevati”, commenta Jonathan Giubilato, Gravure Product Manager di BOBST.