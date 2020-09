BOBST porta la stampa rotocalco per imballaggi flessibili nel mondo digitale grazie alla gamma cromatica estesa (ECG) oneECG

Recentemente si è parlato relativamente poco della stampa rotocalco rispetto ad altri metodi di stampa interessati da trasformazioni molto rapide. Tuttavia, come per gli altri settori, le esigenze di un’industria dei beni di consumo in piena evoluzione bussano anche alla porta della rotocalco: tirature sempre più brevi, time-to-market rapido, personalizzazioni degli imballaggi, riciclabilità e necessità dei proprietari di marchi di raggiungere un’uniformità cromatica a livello mondiale.

“La stampa rotocalco continua a essere il processo di stampa in assoluto più apprezzato proprio per la speciale capacità di riprodurre dettagli fini e una grafica dalla definizione incredibilmente nitida, che catturano l’attenzione nei punti vendita – e il tutto ad altissima velocità e costi ridotti”, sottolinea Jonathan Giubilato, Gravure Product Line Manager in Bobst Italia, il centro d’eccellenza BOBST per le tecnologie di stampa rotocalco, accoppiamento e spalmatura. “Ora è però giunto il momento per la stampa rotocalco di uscire dalla sua zona di comfort, ossia la stampa di tirature medie e lunghe, per diventare una tecnologia in grado di soddisfare tutti gli odierni requisiti del mercato”.

L’uniformità cromatica a livello globale è una conformità cruciale per i proprietari di marchi perché, quando si tratta dei loro brand preferiti, i consumatori tendono ad associare la mancanza di uniformità del colore a una problematica qualitativa del prodotto. Le aziende di stampa e trasformazione devono quindi essere pronte a soddisfare tale esigenza e l’adozione della tecnologia della stampa a gamma cromatica estesa (ECG) è una delle condizioni essenziali.

BOBST è un’azienda pioniere nell’uso dell’ECG e dei flussi di lavoro digitalizzati, che applica in tutte le sue tecnologie di stampa digitale e analogica per etichette, imballaggi flessibili, cartone teso e ondulato attraverso la tecnologia oneECG. Le soluzioni oneECG sono adattate ai requisiti di ciascun tipo di tecnologia di stampa al fine di garantire un’implementazione efficace e uniforme su ogni tipo di supporto.

oneECG per macchine rotocalco è un sistema a partnership aperta multi-fornitore, sviluppata per essere utilizzata con inchiostri a base solvente e a base acqua. I partner oneECG​​​​​​​ lungo la catena produttiva collaborano per ottenere la stabilità cromatica, la ripetibilità e l’uniformità in assoluto più elevate, e sono certificati per garantire la qualità dei risultati sulle macchine rotocalco ECG BOBST.

L’adozione della stampa ECG offre numerosi vantaggi oltre alla ripetibilità dell’uniformità del colore e alla qualità del lavoro di stampa, tra cui:

Preparazione alla stampa, creazione di profili cromatici affidabili fuori linea e controllo delle variabili sulla macchina

Risparmi di inchiostro e tempo, poiché non è più necessario cambiare colore nelle unità di stampa ai cambi lavoro. I colori ECG rimangono sempre a bordo macchina

Un ciclo di stampa più agile anche per tirature più corte e di conseguenza un time-to-market molto più rapido

Possibilità di condivisione degli stessi cilindri di stampa incisi per diverse varianti di lavoro

Meno cilindri e colori Pantone in magazzino

Meno parti da pulire, risparmi di tempo dell’operatore e ridotti costi di materiali

Possibilità di retrofit della tecnologia sulle macchine rotocalco installate

“È venuto il momento per la stampa rotocalco di assumere un ruolo attivo nella trasformazione del settore dell’imballaggio. Abbiamo ottenuto risultati eccezionali grazie a massicci investimenti in R&D e prove di stampa, ed è indubbio che l’ECG rotocalco rappresenti il prossimo balzo in avanti per la stampa degli imballaggi flessibili. Le aziende che stampano in rotocalco devono prepararsi al cambiamento per tempo se vogliono assicurare un futuro alle loro attività, e noi abbiamo le risorse necessarie per aiutarle a implementare con successo il cambiamento”, conclude Jonathan Giubilato.