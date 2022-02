Tornano i Golden Cylinder Awards per l’edizione 2022

Gli Awards, creati da GAA – Gravure Aimcal Alliance, sono un premio ormai consolidato in ambito rotocalco, l’occasione di veder riconosciuto il meglio del meglio del mondo del packaging, delle etichette, delle innovazioni tecnologiche, dei prodotti editoriali creati in rotocalco.

Come per la scorsa edizione, anche per il 2022 Acimga sponsorizza i Golden Cylinder Awards, occupandosi di promuovere ulteriormente questo prestigioso riconoscimento e raccogliere le candidature Italiane.

Le candidature ai Golden Cylinder Awards devono riguardare ordini reali

prodotti durante l’anno 2021 con tecnologia rotocalco nelle categorie

PACKAGING AND LABEL

PRODUCT

PUBLICATION

TECHNICAL INNOVATION

Per saperne di più sugli Awards o per inviare le proprie candidature è possibile scrivere a ggarrett@acimga.it

Le candidature per l’edizione 2022 potranno essere inviate fino al 7 maggio.