Berchet Ingegneria di Stampa amplia la sua capacità produttiva con l’introduzione della stampante industrial inkjet UV LED Liyu KC 3020 Pro XL Plus, l’ammiraglia della gamma flatbed di Liyu, che dà accesso a nuove applicazioni ad alto valore aggiunto e consente una gestione più efficiente dei flussi di lavoro.

Fondata dai fratelli Bruno e Claudio Saccuman oltre 40 anni fa come piccolo laboratorio, Berchet ha consolidato ed evoluto il proprio posizionamento, passando da centro stampa tradizionale a partner tecnico produttivo in grado di gestire progetti complessi ad alto contenuto tecnologico.

Oggi l’azienda copre un’area produttiva di circa 3.000 m², con servizi che includono consulenza, progettazione, stampa, modellazione 3D, prototipazione rapida e logistica. Pur lavorando per aziende e agenzie a livello nazionale, Berchet non ha mai smesso di servire studi professionali e privati, mantenendo così un forte legame con il tessuto sociale ed economico del suo territorio.

“Il nostro valore competitivo è sempre stato legato agli investimenti in tecnologie emergenti” spiega Bruno Saccuman, socio di Berchet. “Negli anni abbiamo anche collaborato con diversi costruttori nel ruolo di beta tester per l’Italia, sempre con l’obiettivo di fornire spunti ai nostri clienti per poter fornire soluzioni fuori standard e in tempi rapidi”.

La scelta del flatbed industriale Liyu

L’investimento rientra in una strategia di aggiornamento tecnologico orientata alla qualità e alla scalabilità operativa. Da sempre all’avanguardia nella stampa a piano fisso, Berchet sentiva la necessità di rinnovare la sua tecnologia flatbed con un sistema più performante in termini di qualità e produttività.

“A FESPA 2024 abbiamo visto per la prima volta le stampanti Liyu, che ci hanno colpiti per il loro design avveniristico e le specifiche tecniche dichiarate”, continua Bruno Saccuman.

“Così abbiamo deciso di metterle alle prova e, dopo due giornate di test nel centro demo e R&D di Liyu Italia a Milano, abbiamo riscontrato piena corrispondenza con le nostre esigenze produttive”.

La scelta è ricaduta sul modello KC 3020 Pro XL Plus, dotato di un potente piano aspirante da 3.050×2.050 mm, e di un carrello di stampa XL mosso da motori magnetici su entrambi gli assi, che può alloggiare fino a 40 teste Ricoh Gen6 da 5 pl e consente di produrre fino a 480 m²/h. “Qualità, velocità e semplicità d’uso sono state determinanti nella scelta della tecnologia Liyu” aggiunge Bruno Saccuman. “Inoltre, la solidità costruttiva e le scelte progettuali che stanno alla base di KC 3020 Pro XL ci danno garanzia di precisione e affidabilità nel tempo”.

Nuove applicazioni e vantaggi misurabili

L’adozione della tecnologia flatbed industriale di Liyu consente a Berchet di affrontare applicazioni prima non gestibili. Oltre al miglioramento delle performance complessive, l’azienda è pronta ad affrontare nuove lavorazioni specialistiche e a più alta marginalità, come la stampa lenticolare e la nobilitazione di superfici industriali. “Con i tecnici Liyu abbiamo esplorato materiali e processi che prima non erano compatibili”, sottolinea Bruno Saccuman. “Tra i più promettenti ci sono la creazione di effetti tattili e materici, la stampa su materiali riflettenti a effetto specchio, e la creazione di effetti lenticolari”.

Dal punto di vista operativo, Berchet ha registrato un impatto positivo misurabile, con una riduzione significativa dei tempi di produzione, un incremento della qualità media e una maggiore flessibilità nella gestione di medi e grandi quantitativi di pannelli, resa possibile dalla modalità Tandem e dalla combinazione dei pin di registro automatici e manuali.

Non meno importante, Berchet ha trovato in Liyu Italia un partner produttivo e un consulente pronto a supportare la crescita dei volumi e lo sviluppo di nuovi prodotti. La presenza diretta in Italia del costruttore con showroom, tecnici, magazzino di inchiostri e parti di ricambio, costituisce un’ulteriore garanzia di affidabilità.

“Abbiamo installato la macchina da alcuni mesi e il riscontro è pienamente coerente con quanto avevamo preventivato, sia sul piano tecnologico che dei servizi”, conclude Bruno Saccuman. “Nella gestione del post-vendita, che è un fattore primario quando acquisti un macchinario di fascia industriale, il team di Liyu ha superato le nostre aspettative”.

Prospettive future

In un contesto di mercato caratterizzato da crescente pressione competitiva, Berchet considera l’aggiornamento tecnologico imprescindibile.

Per un centro servizi che da sempre fa della trasversalità e della tempestività i suoi punti di forza, inoltre, poter accedere a tecnologie differenzianti, affidabili e ammortizzabili rapidamente, come quelle di Liyu, è una leva competitiva strategica

Box Tecnico

Attrezzatura scelta: Liyu KC 3020 Pro XL Plus con piano da 3.050 x 2.050 mm

Tecnologia: inkjet flatbed industriale con asciugatura UV LED

Teste di stampa: fino a 40 teste Ricoh Gen6

Configurazione colori: fino a 10 canali (CMYK, LightCyan, LightMagenta, Bianco, Varnish, Primer, Yellow Fluo, Pink Fluo)

Nuove applicazioni possibili: lenticolare, materico, riflettente

Benefici dichiarati: tempi di produzione ridotti, incremento della qualità, miglior marginalità e continuità operativa