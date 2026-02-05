I volumi globali della stampa commerciale continuano a crescere, a fronte di una progressiva riduzione delle tirature medie e di un aumento del numero complessivo dei lavori. Un contesto che richiede alle aziende di stampa livelli sempre più elevati di flessibilità, automazione e digitalizzazione dei processi per mantenere la redditività. Non a caso, secondo le previsioni, il volume globale dei lavori commerciali stampati con tecnologia inkjet crescerà di oltre il 4% annuo fino al 2030.

In questo scenario si inserisce l’ampliamento del portfolio di stampa digitale industriale di Heidelberg, che rende ora disponibile la nuova Jetfire 75, macchina da stampa inkjet in formato B2+ (614 × 750 mm). La soluzione è completamente integrata nell’ecosistema digitale Heidelberg, che comprende macchine, software, materiali di consumo, assistenza e formazione, oltre alle soluzioni di post-stampa. Tutti i servizi e le informazioni chiave sono accessibili tramite il Portale Clienti Heidelberg.

La Jetfire 75 punta a combinare qualità di stampa, flessibilità produttiva e livelli di produttività elevati, supportando modelli di produzione ibrida che affiancano la stampa digitale alle macchine offset a foglio per le tirature più lunghe.

“Dopo il successo del lancio della Jetfire 50, con la Jetfire 75 inviamo un chiaro segnale: Heidelberg sta plasmando il futuro della produzione industriale con la stampa digitale”, afferma David Schmedding, Chief Technology & Sales Officer di Heidelberg. “Combiniamo i punti di forza delle nostre macchine offset con soluzioni digitali innovative per creare ambienti di produzione ibridi, più flessibili ed efficienti”.

La Jetfire 75 è già ordinabile. A partire dall’estate 2026 sarà disponibile per le dimostrazioni presso il Print Media Center – Home of Print di Wiesloch-Walldorf, mentre le prime installazioni sono previste dall’autunno 2026. Il lancio iniziale interesserà mercati chiave come Germania, Svizzera, Regno Unito, Canada e Stati Uniti. La nuova macchina segue il successo globale della Jetfire 50 in formato B3, presentata per la prima volta a drupa 2024, occasione in cui Heidelberg aveva anticipato anche l’arrivo della Jetfire 75.

Produzione ibrida e automazione con Prinect

La Jetfire 75 può essere integrata nel flusso di lavoro complessivo di uno stabilimento di stampa grazie a Prinect Production e al nuovo flusso di lavoro Prinect Touch Free, progettato per supportare una produzione ibrida digitale-offset efficiente e ottimizzata in termini di costi. Prinect Touch Free utilizza intelligenza artificiale e dati in tempo reale per determinare automaticamente se la stampa digitale o offset rappresenti la soluzione più conveniente per ciascun lavoro.

La gestione colore consolidata di Heidelberg garantisce coerenza cromatica indipendentemente dalla tecnologia di stampa utilizzata. In combinazione con Prinect Touch Free, la Jetfire 75 può arrivare a produrre oltre 1.000 lavori al giorno in modo completamente automatizzato. Il lancio sul mercato di Prinect Touch Free è già stato avviato.

I clienti che ordinano una Jetfire 50 o una Jetfire 75 ricevono il nuovo flusso di lavoro al momento dell’installazione. L’approccio “self-service”, supportato da una formazione dedicata, consente inoltre agli operatori di gestire in autonomia specifici interventi di manutenzione, contribuendo a un’elevata disponibilità della macchina. Per l’avviamento operativo sono sufficienti pochi giorni di formazione, con il supporto della rete di assistenza globale Heidelberg.

“Con il lancio della Jetfire 75 rafforziamo il nostro ruolo di integratore di sistemi completi per l’industria della stampa”, sottolinea Jürgen Otto, CEO di Heidelberg. “Un approccio che aiuta i clienti a migliorare redditività e competitività e rappresenta una nuova tappa della strategia di crescita del nostro core business”.

Dalle brevi alle grandi tirature

La Jetfire 75 è pensata per una produzione industriale che spazia dalle piccole tirature e dai prodotti personalizzati fino ai lavori ad alto volume. Le applicazioni includono brochure, volantini, cataloghi in piccole tirature, libri, riviste, etichette, adesivi, poster e calendari, oltre a lavorazioni digitali speciali come mailing personalizzati, produzioni one-to-one, libri fotografici e stampa on demand con tempi di risposta rapidi.

Principali caratteristiche tecniche della Jetfire 75