Andrea Di Santo è il nuovo Amministratore Delegato di Canon Italia

Dallo scorso 1 Marzo 2022, Andrea Di Santo è il nuovo Amministratore Delegato e riporta direttamente a Yuichi Ishizuka, Presidente & CEO di Canon Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Con i suoi quasi 30 anni di esperienza professionale, prima nel mondo delle aziende industriali e tech, per poi arricchire il suo percorso nel settore della consulenza, Andrea Di Santo ha costruito nel tempo una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato nazionali e internazionali. ABB, Alstom, Hitachi e Siemens, la sua crescita di carriera è stata costante, focalizzata prevalentemente sull’implementazione di importanti progetti dagli obiettivi sfidanti. Negli ultimi 3 anni ha ricoperto ruoli consulenziali, prendendo parte a importanti consigli di amministrazione, che gli hanno consentito di misurare le proprie abilità e competenze nella gestione strategica complessa.

Di Santo si presenta ora nel nuovo ruolo, evidenziando alcuni punti fermi del suo approccio e della sua visione: “Vivo questo incarico come un nuovo grande progetto, in cui perseguire un preciso obiettivo di crescita per Canon Italia, consapevole che sarà raggiungibile solo grazie a una costante collaborazione interna, costruendo sull’ottimo lavoro fatto finora”, afferma il nuovo Amministratore Delegato. “Nel mio concetto di azienda ci sono infatti tre pilastri portanti e imprescindibili: i Numeri, necessari per assicurare il buono stato di salute del business e garanzia fondamentale per tutti i dipendenti e le loro famiglie; la Consistency, ovvero la costanza e la coerenza nel perseguire obiettivi e sviluppare iniziative che conferiscano sempre maggiore credibilità al brand; e le Persone, risorsa e valore essenziale di ogni azienda”

Andrea Di Santo sostituisce Massimo Macarti, che ha deciso di ritirarsi dopo una lunga e brillante carriera in Canon Italia e Canon EMEA.