V-Shapes, fornitore innovativo di prodotti e servizi integrati verticalmente per confezioni monodose, igieniche e sostenibili, con sede a Calderara di Reno (BO), ha partecipato all’edizione 2022 di Gulfood, che si è svolta lo scorso febbraio presso il Dubai World Trade Center.

“Abbiamo avuto un’esperienza così positiva a Gulfood 2021 che abbiamo deciso di partecipare anche all’edizione di quest’anno”, ha affermato Christian Burattini, CEO di V-Shapes. “La nostra esclusiva soluzione di confezionamento monodose è ideale per prodotti di fascia alta e food & beverage. Marchi, co-packer e trasformatori alla ricerca di un modo nuovo per confezionare singolarmente condimenti, miele e creme spalmabili hanno mostrato un notevole interesse per la nostra soluzione. Le bustine V-Shapes possono essere aperte con un una sola mano, semplicemente piegando la bustina, erogando praticamente tutto il 99% del contenuto della bustina senza eventuali sprechi e fuoriuscite”.

Durante la fiera, V-Shapes ha messo a disposizione dei visitatori un’ampia varietà di bustine monodose con vari tipi di prodotti, comprese le bustine con gel igienizzante per le mani, che sono state distribuite per dimostrare meglio il valore di questo unico tipo di confezionamento.

V-Shapes offre diverse configurazioni della sua soluzione verticale integrata per la produzione di bustine monodose stampate, riempite e sigillate, come AlphaFlex, con stampa digitale di alta qualità integrata nella macchina V-Shapes ALPHA a sei corsie. In questo modo i produttori possono realizzare internamente l’intero processo di produzione con un ingombro ridotto, con grafiche a colori su entrambi i lati della bustina, in linea, on demand e con la massima qualità. Nella configurazione AlphaFlex, ogni modulo di stampa può stampare un singolo lato delle bustine monodose in linea, viene sincronizzato e allineato con precisione per riempimento, sigillatura e fustellatura. I buffer vengono utilizzati per garantire l’allineamento della velocità di stampa con quella di produzione.