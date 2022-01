Zecher lancia una nuova app al servizio dei clienti

Con la nuova app Zecher, produttore internazionale di cilindri anilox e cilindri di stampa, inaugura il nuovo anno all’insegna della trasformazione digitale dell’industria della stampa.

Utilizzando l’accesso ospite, l’app funge da portale informativo e fornisce informazioni sul mondo dei prodotti Zecher, sull’azienda, rispondendo alle domande più frequenti e consente l’uso mobile del calcolatore del cilindro anilox. L’area login, invece, va ben oltre una piattaforma puramente informativa. Dopo la registrazione, gli utenti ricevono un elenco dettagliato dei propri prodotti Zecher, compreso lo stato di lavorazione.

Le richieste di nuovi prodotti o ammodernamento/riqualificazione possono essere inviate all’interno della panoramica del prodotto; le richieste in corso e quelle già completate e gli ordini, inclusi i tempi di consegna, possono essere monitorati in “My Zecher”, i reclami possono essere gestiti tramite uno scanner di codici a barre e gli utenti hanno la possibilità di essere informati sulle modifiche allo stato di lavorazione tramite notifiche push.

“Siamo felici di poter finalmente rendere pubbliche le nostre grandi novità dopo un periodo di prova. Il feedback positivo iniziale suggerisce che la nostra app ci renderà ancora più trasparenti nei confronti dei nostri clienti, che saranno in grado di conoscere in qualsiasi momento lo stato del proprio parco cilindri Zecher. Ad esempio, è possibile richiedere in qualsiasi momento uno stato aggiornato quotidianamente per un cilindro anilox che si trova presso Zecher a Paderborn per il ricondizionamento”, commenta il direttore vendite Thomas Reinking.

L’app è disponibile su iOS App Store e Google Playstore. I collegamenti diretti a entrambe le piattaforme sono elencati su www.zecher.com/zecher-app