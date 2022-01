Parade Label, la nuova carta per etichette firmata Sappi

Con la sua nuova Parade Label SG, Sappi sta introducendo una carta per etichette patinata su un solo lato, semi-lucida, approvata per il contatto diretto con gli alimenti e conforme alla norma DIN EN 71 per la sicurezza dei giocattoli. La gamma di applicazioni comprende le etichette per prodotti alimentari e non, bevande e prodotti per la salute e la bellezza (HABA), oltre che per la logistica e la stampa di informazioni variabili (VIP) alla luce delle sue eccellenti caratteristiche nella stampabilità a trasferimento termico.

La soluzione per etichette a base di fibre garantisce dei risultati di alta qualità nella stampa e nella finitura, in tutta la catena di produzione e conversione. Ha una rigidità e una resistenza elevate, per cui l’etichetta non sarà danneggiata e si adatterà accuratamente anche dopo l’etichettatura.

Grazie alla posizione centrale del sito di produzione di Sappi a Gratkorn, Parade Label SG può essere fornita rapidamente in tutta Europa e oltre. Le brevi distanze di trasporto risparmiano le emissioni di gas serra e proteggono l’ambiente; i cicli di produzione più brevi rendono inoltre possibili una buona disponibilità e una fornitura rapida. Parade Label SG è certificata per il contatto diretto con gli alimenti ed è disponibile nella grammatura di 77, 78 e 80 g/m². Sappi può fornire a richiesta Parade Label SG con i certificati FSC o PEFC.

Sappi presenterà i suoi nuovi sviluppi nel campo delle carte per etichette, tra l’altro, alla prossima Labelexpo Europe di Bruxelles nell’aprile del 2022.