XSYS aumenta i prezzi su tutta la gamma di prodotti nyloflex®

Nel corso del 2021, l’aumento dei costi ha raggiunto livelli senza precedenti, colpendo tutte le aziende e i loro fornitori nel settore della stampa. Finora, XSYS è stata in grado di garantire la fornitura di materie prime chiave e l’accesso alle reti di approvvigionamento assorbendo questa inflazione dei costi attraverso varie iniziative e progetti di riduzione dei costi.

Al momento non ci sono segnali che questa inflazione cesserà. Di conseguenza, XSYS mitigherà l’impatto applicando un aumento del prezzo del 6% su tutta la gamma di prodotti nyloflex® il 1° febbraio 2022.

“La nostra priorità resta, come sempre, quella di offrire ai nostri clienti una fornitura costante e affidabile di prodotti, indipendentemente dalle attuali condizioni di mercato. Naturalmente continueremo a garantire il pieno supporto con servizi tecnici e prodotti di qualità durante questo periodo difficile affinchè i nostri clienti possano continuare a servire i loro clienti”, ha affermato Friedrich von Rechteren, Global Commercial VP di XSYS. “Inoltre, XSYS investirà in più progetti e unità ad alta efficienza progettate per contrastare l’inflazione ove possibile”.