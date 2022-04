Viscom Regional Bari: idea vincente per nuove visioni di business

Un nuovo successo di pubblico firmato Viscom Regional Bari che ha registrato una grande affluenza di professionisti del settore. Confermato l’interesse che riscuote l’iniziativa dedicata a orientare e formare gli operatori sui nuovi strumenti di comunicazione visiva utili per essere più competitivi sul mercato.

Si è chiusa con grande successo di pubblico l’ultima edizione del Viscom Regional Bari che ha riunito l’intero mondo dell’industria della comunicazione visiva sul territorio pugliese.

Successo che è stato sancito da 553 professionisti provenienti prevalentemente dal centro sud, che hanno potuto vedere e toccare dal vivo le innumerevoli tecnologie e innovative soluzioni ed assistere con altissimo interesse al vasto programma di seminari tecnici e laboratori live.

Oggi diversificare i propri prodotti e servizi vuol dire avere una marcia in più per distinguersi in un mercato sempre più competitivo. La personalizzazione e i nuovi modelli di marketing sono le chiavi indispensabili per vendere ad un cliente sempre più attento ai cambiamenti.

Il Viscom Regional conferma la validità di una formula di evento che sa coniugare area espositiva, laboratori e seminari offrendo con tempestività risposte efficaci alle esigenze d’informazione e formazione degli operatori professionali rappresentando un’occasione unica per prepararsi al meglio ad affrontare le nuove sfide che il mercato presenta.

I numerosi espositori – oltre 60 brand presenti – hanno vissuto un clima estremamente positivo, presentando in diretta prodotti e applicazioni ad un pubblico estremamente interessato con il quale si sono instaurate nuove e proficue relazioni di business.

Le aziende che hanno animato la location dell’UNAHOTELS Regina Bari hanno dato una panoramica completa del mercato della comunicazione visiva: AREMEDIA (HP, PRINTJET DTF – RITRAMA – B-FLEX – GUANDONG – TRIBUS INK) – CARTARIA DEL LEVANTE (ROLAND DG MID EUROPE – GUANDONG ITALIA – MACTAC – JUST LASER – ECOGENIO – RICOH) – DIGIGRAF (EPSON, SUMMA, DTF, SO.L.TER PLOTTER FILM, NESCHEN) – EDISTIK (EPSON ITALIA – B-FLEX ITALIA – DRYTAC – GRAPHTEC GBC) – FENIX DIGITAL GROUP (HP ITALIA) – F.LLI PETROSINO (BOMPAN – MIMAKI) – GUANDONG ITALIA – IL PUNTO (SUNSTAR SWF – SIN SIM – WILCOM) – MARKET SCREENTYPOGRAPHIC – MEDIAGRAFICA (EPSON – EURMOMA – ORAFOL – MUTOH – WORKLINE – FEDRIGONI) – MS INFORMATICA (IMPRESSION, OKI) – OFFITEK (KORNIT DIGITAL – DTG DIGITAL – COMPRESS) – PLASTER (ALTUGLAS, MADREPERLA, LEXAN, ALUPANEL, EX- CEL, STADUR, STUDIO ACCA, NUDEC, RITRAMA) – PRINT SOLUTION – PROMO – SPANDEX (3M).

Punto di forza sono state le dimostrazioni live, dove i professionisti hanno potuto condividere in modo concreto la propria esperienza con colleghi e operatori per trovare idee vincenti per ampliare le strategie aziendali. Sono state presentate nuove applicazioni per il settore dell’automotive, dell’interior decoration, tecnologie DTG e DTF per stampare su diversi materiali e tessuti e infine le soluzioni di stampa, per il settore fotografico e il packaging.

Un’offerta di contenuti di alto livello durante i seminari tenuti da testimonial di successo per aiutare le imprese a migliorare il proprio lavoro. Brand importanti, case history di successo hanno raccontato come organizzare un team aziendale, innovativo e digitale che risponda alle nuove esigenze del mercato sempre più fast fashion. Inoltre sono stati presentati gli strumenti e metodi per analizzare le passioni, i talenti e le esperienze per progettare il lavoro del futuro.

Il prossimo appuntamento con i protagonisti della comunicazione visiva è con Viscom Italia dal 13 al 15 ottobre 2022 in fieramilano pad. 8/12, in concomitanza con InPrint Milan, manifestazione internazionale per il settore della stampa industriale.