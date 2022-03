Viscom Regional torna a Bari – 1 e 2 aprile 2022

Area espositiva, seminari, laboratori live: Viscom Regional torna a Bari per presentare ai professionisti della comunicazione visiva le novità tecnologiche, i trend futuri di mercato e le applicazioni più innovative del momento.

Viscom Italia continua la sua missione di divulgatore del mercato della comunicazione visiva, attraverso il consueto appuntamento firmato Viscom Regional, che si terrà a Bari dal 1 al 2 aprile 2022, presso l’UNAHOTELS Regina Bari, per favorire un rapporto più stretto tra il mondo dell’innovazione tecnologica e le imprese pugliesi.

La nuova edizione vanta oltre 40 brand, che hanno aderito con entusiasmo al nuovo appuntamento, riconoscendo all’evento regionale l’importanza che ha assunto negli anni in quanto permette di incontrare – in un’atmosfera di partnership – i propri clienti e nuovi professionisti del settore, che potranno trovare nuove visioni di business e soluzioni di comunicazione da mettere in atto nel proprio lavoro.

Un appuntamento imperdibile per condividere esperienze, parlare dei trend di mercato, ascoltare le testimonianze di chi ha realizzato progetti di successo. Solo incontrandosi di persona è possibile stabilire una vera relazione e dare vita a qualcosa di speciale che farà la differenza. L’area espositiva ospiterà materiali e tecnologie innovative nei seguenti settori: stampa digitale grande formato, insegnistica, serigrafia, incisione e promozione tessile.

Durante i laboratori live il pubblico potrà sperimentare dal vivo come nascono nuove applicazioni per il settore dell’automotive e dell’interior decoration oppure imparare le diverse soluzioni DTG e DTF per stampare su diversi materiali e tessuti, per creare nuove collezioni di abbigliamento ed accessori per il fashion. Verrà presentata anche la nuova stampante fotografica, la prima nel settore ad avere la stampa fronte/retro, che permette di ridurre i costi e i tempi di produzione. Green box invece è una stampante dedicata al settore packaging per la stampa diretta su cartoni ed un gran numero di altri materiali porosi. Questa tecnologia è dedicata a quella parte di mercato che ha piccoli e medi volumi ma che sono da soddisfare in tempi brevissimi.

Oltre all’area espositiva e le dimostrazioni live, l’evento è corredato dal programma dei seminari per stimolare il dialogo e il confronto diretto, creare un momento di approfondimento coinvolgendo chi ogni giorno lavora e si trova a contatto con il mondo della comunicazione, chi ne sta vivendo i cambiamenti e gli sviluppi. Brand importanti, case history di successo per raccontare come organizzare un team aziendale, innovativo e digitale che risponda alle nuove esigenze del mercato sempre più fast fashion. Infine verranno presentati strumenti e metodi per analizzare le passioni, i talenti e le esperienze per progettare il lavoro del futuro.

La partecipazione all’evento è gratuita. Il Viscom Regional si svolge nel rispetto della normativa vigente in termini di protezione da SARS COVID 19. Per accedere all’evento sarà obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica) ed essere in possesso del green pass rafforzato. Il programma dettagliato e le modalità di preregistrazione sono on line sul sito: nella sezione dedicata all’appuntamento.