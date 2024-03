Vanguard Europe a Fespa insieme al partner olandese Pixia

Vanguard Europe – società del Gruppo Durst – ha annunciato la propria partecipazione a FESPA 2024 (Amsterdam – 19 / 22 marzo). Vanguard sarà presente al fianco del partner locale Pixia BV, azienda olandese, con sede a Vianen, nella regione di Utrecht, che vanta una solida esperienza nel settore dei supporti di stampa di grande formato, dei laminati, delle pellicole magnetiche e per interni, servendo sia produttori di insegne, sia grandi fornitori di servizi di stampa online.

A Fespa, nell’ampio spazio espositivo condiviso da Vanguard e Pixia (padiglione 2, stand B10), saranno presentate le più recenti soluzioni di stampa roll-to-roll e flatbed, ma anche le ultime novità in fatto di prodotti, software, servizi e installazioni.

Vanguard Europe è la filiale europea della statunitense Vanguard Digital Printing Systems Corp, di Lawrenceville, Georgia, acquisita da Durst Group nel 2020. Fondata nel 2021, Vanguard Europe mira a replicare il successo di vendite della Casa Madre, che ha all’attivo un installato di oltre mille sistemi LFP in tutta America. Per raggiungere questo obiettivo Vanguard Europe si avvale dell’esperienza di rivenditori, distributori e partner specializzati come Pixia. I sistemi di stampa industriale flatbed e roll-to-roll di Vanguard Europe sono utilizzati in mercati quali segnaletica, decorazione, corporate, industria e imballaggio e sono prodotti presso lo stabilimento di 5.500 m² adiacente all’headquarter Durst di Bressanone. La sede di Vanguard Europe si trova, infatti, all’interno del Durst Kraftwerk, vero e proprio polo di innovazione che riunisce tutte le aziende spin-off e le start-up che fanno capo al Gruppo altoatesino.

“FESPA 2024 rappresenta un appuntamento estremamente importante per Vanguard Europe“, ha dichiarato Fabian Sottsas, Managing Director di Vanguard Europe. “La partnership con Pixia in occasione della fiera sottolinea il nostro costante impegno a diventare leader di mercato nel settore LFP attraverso la fornitura di sistemi di stampa digitali flatbed e roll-to-roll UV LED con prestazioni industriali. Durante la kermesse mostreremo la versatilità e l’elevato livello di automazione delle nostre soluzioni lungo tutto il processo produttivo, grazie all’utilizzo dell‘esclusiva versione proprietaria di Durst Workflow e Durst Analytics, due dei software dell’ampio portfolio messo a punto da Durst Software & Solutions che verranno presentati a Fespa”. Queste soluzioni offrono ai clienti processi semplificati, dalla creazione iniziale dei file alla prestampa, dalla produzione all’analisi finale. Inoltre, consentono di ottenere maggiori livelli di automazione ed efficienza, migliorando i processi di stampa e snellendo le operazioni aziendali.

Jeroen van Dortmont, Managing Director di Pixia, ha aggiunto: “FESPA è certamente un evento di portata globale, ma nel nostro caso la presenza in fiera al fianco di Vanguard Europe è particolarmente significativa anche a livello ‘locale’. Percepiamo un elevato livello di fiducia da parte del mercato olandese. Oltre l’80% dei nostri clienti manifesta l’esigenza di sistemi di stampa con tecnologie sempre più eco-friendy che coniughino alta qualità, velocità industriale e un competitivo rapporto prezzo/prestazioni. A FESPA, sveleremo, inoltre, interessanti dettagli sulle più recenti installazioni che abbiamo realizzato in collaborazione con Vanguard nella regione del BENELUX“.