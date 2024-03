Zünd a Fespa Print Expo 2024: il taglio digitale diventa redditizio

Zünd sarà presente a Fespa Global Print Expo di Amsterdam, dal 19 al 22 marzo. Alla fiera leader in Europa per la stampa digitale di grande formato, i visitatori avranno la possibilità di scoprire come automatizzare il taglio digitale in molti modi diversi.

Presso lo stand D40 del padiglione 1, Zünd illustrerà come rendere il taglio digitale ancora più efficiente e redditizio combinando la potente tecnologia di taglio con software intelligenti e diverse opzioni per la movimentazione automatizzata del materiale. Pensate per aziende di qualsiasi dimensione, le soluzioni di taglio permettono ai produttori di materiale pubblicitario di dilatare i tempi d’esercizio e al contempo ridurre i costi di produzione. Ciò consente di aumentare in modo sostenibile l’economicità complessiva di taglio e finitura.

La gamma di prodotti è contraddistinta da un’elevata modularità e, qualora emergano esigenze diverse, consente di integrare ulteriori strumenti e opzioni di movimentazione del materiale in modo semplice e rapido. I sistemi di taglio Zünd possono essere configurati interamente sulla base di esigenze specifiche: questa caratteristica li rende un investimento sicuro e redditizio per il futuro.

Alimentazione semiautomatica dei fogli durante la produzione

Grazie alla prolunga del posizionamento fogli con UNDERCAM Zünd dimostra come sia possibile migliorare l’efficienza economica grazie a opzioni innovative. La prolunga facilita l’alimentazione dei fogli, l’identificazione del lavoro e la messa a registro, tutte procedure semiautomatiche, mentre la produzione è in corso. L’uso del sistema di taglio è efficiente e flessibile, riducendo i tempi di lavorazione e quindi anche i costi. Il sistema è composto da una prolunga del sistema di taglio con lastra in vetro e una UNDERCAM per la messa a registro dal basso. Tramite questo strumento, la produttività aumenta significativamente anche per le applicazioni che prevedono il taglio e la cordonatura sul retro del materiale.

Taglio intelligente con il software di Zünd

Ad Amsterdam, Zünd presenterà anche le sue soluzioni di automazione per qualsiasi esigenza e campo d’applicazione. Un esempio è PrimeCenter: il software consente di preparare in modo semplice e automatizzato i dati di stampa e di taglio e funge da vera e propria centrale di comando nella preparazione di ogni lavoro, per un flusso dei dati estremamente produttivo ed efficiente. Sono sufficienti pochi clic per creare layout Print&Cut pronti per la lavorazione.

Zünd Connect, la soluzione semplificata per il monitoraggio e l’analisi della produzione, svolge un ruolo decisivo nell’identificare il potenziale di ottimizzazione nei processi produttivi. Tramite il calcolo dell’efficienza complessiva del sistema di taglio Zünd, il software di monitoraggio e analisi contribuisce a migliorare l’efficienza in produzione e offre indicatori importanti per un’ottimizzazione sostenibile della produzione. Di conseguenza, diventa possibile aumentare sensibilmente i tempi di attività della macchina e le prestazioni.

Efficienza totale dall’ordine alla consegna

Oltre a questi progetti, Zünd presenterà anche alcune soluzioni per la movimentazione automatizzata, parzialmente o interamente, dei materiali. Queste soluzioni offrono alle aziende produttrici di materiale pubblicitario e di insegnistica di qualsiasi dimensione un enorme potenziale di risparmio, perché tutte possono operare senza alcuna supervisione e garantiscono così una produzione costante e senza interruzioni. Grazie alla produzione digitale si ottiene una riduzione dei costi, specialmente relativamente alla manodopera.

I visitatori dello stand scopriranno anche come comandare i robot tramite il nuovo ZCC Zünd Cut Center, nonché come gestire i pezzi tagliati in modo completamente automatizzato. Zünd presenterà infatti il robot PortaTable 130 del suo partner Robotfactory. La soluzione robotica si compone di un tavolo di appoggio mobile e di un braccio robotico ed è applicabile a diversi sistemi di taglio Zünd, con la massima flessibilità. Un’ulteriore semplificazione è fornita dall’opzione Visualizing tramite la marcatura ottica dei pezzi oppure i codici QR stampati. L’impiego di metadati permette un tracciamento completo dei lavori e garantisce una logistica fluida ed efficiente.