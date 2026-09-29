Tonino Dominici è il nuovo presidente del Gruppo Merceologico Carto-Grafica di Confindustria Ancona. Eletto dall’assemblea di sezione, succede a Michele Casali, oggi vicepresidente dell’Associazione, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto durante il mandato.

La nomina segna il ritorno di Dominici a un ruolo di primo piano nella vita associativa, dopo aver guidato il Club della Qualità. L’imprenditore, presidente e amministratore delegato di Boxmarche – azienda di Corinaldo fondata nel 1969 e specializzata nel packaging alimentare – porta con sé esperienza, visione e una conoscenza diretta del sistema produttivo.

“Operiamo in un mercato maturo e frammentato, con margini di crescita limitati nei settori tradizionali – afferma Tonino Dominici –. Serve un cambio di passo che non riguardi soltanto il prodotto, ma l’intera gamma di servizi. Dobbiamo affiancare il cliente dal pre al post-vendita con soluzioni su misura che comprendano progettazione, immagine, marketing e consulenza. Centrale sarà anche il rapporto con ITS Academy, scuole e università per sviluppare competenze nella gestione dei flussi produttivi, nella raccolta e nell’analisi dei dati e nel problem solving. Occorre inoltre mettere in rete le specializzazioni delle circa cinquanta imprese della provincia, dal packaging alla stampa, per costruire una proposta più completa e integrata”.

“La filiera carto-grafica è una componente strategica della manifattura marchigiana – dichiara il presidente di Confindustria Ancona, Diego Mingarelli –. Dobbiamo renderla più riconoscibile e attrattiva per i giovani, valorizzando il know-how del territorio e le opportunità professionali che può offrire. Il ritorno di Tonino Dominici rafforza l’Associazione e garantisce al Gruppo una figura autorevole, capace di trasformare questi obiettivi in progetti concreti”.