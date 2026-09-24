Il 6 e 7 ottobre Heidelberg riunisce a Heidelberg e Wiesloch-Walldorf operatori e aziende del settore per un confronto su digitalizzazione, automazione, robotica e produzione ibrida, con dimostrazioni live delle soluzioni Jetfire 50 e Jetfire 75

Manca ormai poco a SHIFT 2026, l’evento internazionale con cui Heidelberg torna a mettere al centro della discussione la trasformazione digitale dell’industria della stampa. Dopo il debutto dello scorso anno, l’appuntamento si prepara a riunire nuovamente aziende grafiche, technology provider, esperti e decision maker per due giornate dedicate alle tecnologie che stanno cambiando i processi produttivi.

L’evento si svolgerà il 6 ottobre presso halle 02, a Heidelberg, mentre il 7 ottobre il programma si sposterà presso la “Home of Print” di Heidelberg a Wiesloch-Walldorf. Al centro saranno digitalizzazione, automazione dei flussi di lavoro, robotica, intelligenza artificiale e stampa digitale industriale, con un’attenzione particolare all’integrazione tra stampa digitale e offset e alle opportunità offerte da una produzione sempre più connessa e automatizzata.

Dalla digitalizzazione alla produzione ibrida

Con la prima edizione, SHIFT si è proposto come piattaforma internazionale di confronto sulla digitalizzazione dei processi di stampa e sulla produzione ibrida supportata dall’intelligenza artificiale. Anche quest’anno il programma alternerà interventi, casi applicativi, testimonianze di aziende e momenti di networking, con l’obiettivo di mostrare non soltanto le tecnologie disponibili, ma soprattutto come queste possano essere integrate concretamente nei processi produttivi.

La prima giornata sarà dedicata alle principali trasformazioni in atto nel settore e alle esperienze maturate dalle aziende che hanno già intrapreso percorsi di digitalizzazione. Relatori internazionali provenienti dal mondo della stampa, della tecnologia e della consulenza approfondiranno temi come produzione basata sui dati, automazione dei workflow, ambienti di stampa ibridi, robotica e applicazioni dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali e produttivi.

Tra le testimonianze previste ci sarà quella di Meinders & Elstermann, azienda che ha partecipato come utilizzatore pilota a Prinect Touch Free in combinazione con la macchina da stampa digitale industriale Jetfire 50. L’azienda presenterà il percorso di implementazione del nuovo workflow e i primi risultati ottenuti in termini di efficienza produttiva.

Prinect Touch Free e Jetfire: la produzione digitale dal vivo

La seconda giornata si sposterà invece sul terreno della dimostrazione pratica. Presso la “Casa della stampa” di Heidelberg, a Wiesloch-Walldorf, i partecipanti potranno vedere direttamente come la digitalizzazione possa essere applicata alla produzione.

Il focus sarà sulle applicazioni della Jetfire 50, equipaggiata con finitura inline, e della Jetfire 75, entrambe integrate con Prinect Touch Free. Le dimostrazioni permetteranno di approfondire il ruolo dell’automazione nella gestione della produzione digitale e ibrida, insieme alle possibilità offerte dall’analisi dei dati e dai processi intelligenti di post-stampa.

L’obiettivo è mostrare un ecosistema produttivo nel quale stampa digitale e offset possano essere gestite all’interno di un workflow integrato, riducendo le attività manuali e aumentando il livello di automazione dei processi. Il programma comprenderà inoltre sessioni di approfondimento, presentazioni delle aziende partner e dimostrazioni live.

“Senza digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale, in futuro sarà praticamente impossibile raggiungere un successo economico sostenibile nel settore della stampa. Le aziende che investono oggi in modo sistematico in queste tecnologie si garantiranno vantaggi competitivi decisivi”, commenta David Schmedding, CSO di Heidelberg. “SHIFT 2026 mostra, attraverso esempi concreti e applicazioni reali, come questa trasformazione possa essere attuata con successo”.

Un confronto aperto sull’industria della stampa

Con SHIFT 2026, Heidelberg punta quindi a creare un momento di confronto che vada oltre la presentazione delle singole tecnologie, mettendo in relazione automazione, dati, intelligenza artificiale e nuove piattaforme di stampa con le esigenze concrete delle aziende grafiche.

Per i partecipanti sono previste entrambe le giornate opportunità di networking e un programma di eventi collaterali. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Maggiori informazioni e registrazioni sono disponibili sul sito di Heidelberg: www.heidelberg.com/SHIFT.