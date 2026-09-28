Nasce il nuovo sito Guandong, completamente ripensato per consentire a dealer e agenti di individuare rapidamente il materiale più adatto, verificarne caratteristiche e applicazioni e richiedere campionature. Un vero e proprio strumento di lavoro a supporto della rete vendita, capace di concentrare in un unico ambiente digitale informazioni, contenuti e servizi utili nel rapporto quotidiano con il cliente.

Facilmente fruibile da PC, tablet o smartphone, e disponibile in cinque lingue – italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo – la nuova piattaforma affianca le Collection e gli altri supporti fisici, rendendo immediatamente accessibile il patrimonio informativo relativo alle soluzioni Guandong anche durante l’incontro con il cliente.

Un catalogo parlante sempre a portata di mano

Organizzato secondo la stessa logica dell’offerta Guandong, il nuovo ecosistema digitale permette di navigare tra le diverse Collection e individuare rapidamente la soluzione più adatta alle specifiche esigenze applicative. Per ciascun prodotto sono disponibili caratteristiche tecniche, codici, formati, finiture e indicazioni di stampabilità, oltre a schede consultabili online e scaricabili in PDF.

Ogni prodotto è inoltre accompagnato da un video di presentazione che ne illustra peculiarità e possibilità di utilizzo. A questi contenuti si aggiungono nuove gallery dedicate alle applicazioni e immagini che possono essere scaricate e condivise con i clienti. Una combinazione che trasforma di fatto il sito in una sorta di catalogo parlante, sempre a disposizione anche durante la trattativa commerciale: dalla ricerca e presentazione del materiale fino alla possibilità, in caso di interesse, di inoltrare direttamente una richiesta di campionatura.

Guandong Assistant: l’AI entra nel processo di vendita

Tra gli elementi distintivi del progetto c’è Guandong Assistant, l’assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale e costantemente alimentato con i contenuti dell’azienda. Attraverso un’interazione in linguaggio naturale, dealer e agenti possono formulare domande, ricercare informazioni e raggiungere rapidamente prodotti e relativi approfondimenti.

Una richiesta relativa, ad esempio, a una specifica tipologia di One Way Vision permette di accedere direttamente alle soluzioni disponibili e alle informazioni correlate. Il venditore può così fornire risposte puntuali in tempo reale, anche mentre si trova di fronte al cliente. Quando è necessario un ulteriore approfondimento, Guandong Assistant permette inoltre di richiedere il contatto diretto con un operatore.

«Questo progetto rappresenta un’ulteriore tappa di un percorso evolutivo intrapreso da Guandong negli ultimi cinque anni, investendo in tecnologia, organizzazione e innovazione per continuare a portare sul mercato prodotti e servizi ad alto valore aggiunto», commenta Edoardo Elmi, Founder di Guandong. «Operiamo in un settore maturo, dove la capacità di distinguersi passa sempre più dalla qualità e dall’unicità della proposta. È un approccio che ci appartiene da sempre e che ci ha portato a essere riconosciuti come gli “specialisti delle specialità”, puntando su soluzioni capaci di offrire nuove opportunità applicative e di business. In questa evoluzione resta centrale la forza della nostra rete distributiva: la sua capillarità ci consente di mantenere un rapporto diretto con il mercato, comprenderne esigenze e cambiamenti e tradurli in nuove soluzioni».

Un unico linguaggio, dal digitale alle Collection

Il nuovo sito si inserisce in un più ampio lavoro di evoluzione degli strumenti di comunicazione e vendita Guandong. Ambiente digitale, Collection stampate e catalogo-listino sono stati sviluppati secondo un unico family feeling, condividendo linguaggio visivo, organizzazione dell’offerta e modalità di presentazione dei prodotti.

Una continuità pensata per rendere immediato il passaggio tra strumenti fisici e digitali: il rivenditore ritrova online la stessa struttura e lo stesso linguaggio delle Collection, accedendo inoltre a informazioni, immagini, video e servizi costantemente aggiornati.