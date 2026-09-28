Gruppo Finlogic annuncia una nuova partnership con Kanematsu per l’introduzione sul mercato italiano delle soluzioni Canon LG-P800 e LX-D400, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato della stampa digitale professionale di etichette.

L’accordo porta in Italia due nuove soluzioni di stampa digitale a colori Canon pensate per rispondere alle esigenze di aziende che richiedono maggiore flessibilità, velocità e capacità di personalizzazione delle etichette, riducendo al tempo stesso la dipendenza da produzioni prestampate e scorte di magazzino.

La partnership si inserisce in un percorso più ampio di sviluppo dell’offerta digitale di Gruppo Finlogic, che negli anni ha costruito competenze specialistiche nella selezione, configurazione e integrazione di sistemi di stampa professionale all’interno dei processi produttivi e logistici delle aziende.

Due tecnologie, due nuovi territori applicativi

La Canon LG-P800, soluzione inkjet pigmentata da 8″, è progettata per applicazioni nelle quali qualità, resistenza e varietà dei formati rappresentano elementi determinanti. La risoluzione fino a 1.200 × 1.200 dpi, i serbatoi ink ad alta capacità e la possibilità di lavorare con differenti tipologie di supporto la rendono particolarmente interessante per settori come chimico, home & personal care, cosmetica e product labelling.

La Canon LX-D400 porta invece la stampa digitale a colori verso livelli elevati di produttività, raggiungendo velocità fino a 330 mm/s e una risoluzione fino a 1.200 × 1.200 dpi.

Ma è soprattutto l’integrazione opzionale della tecnologia UHF RFID a introdurre uno degli elementi più innovativi della nuova proposta: stampare a colori e codificare l’etichetta RFID all’interno dello stesso processo.

Una combinazione che apre nuove opportunità soprattutto nei settori in cui identificazione, tracciabilità e personalizzazione visiva devono convivere sulla stessa etichetta, a partire dal fashion, dalla cosmesi e dalle applicazioni industriali.

Gruppo Finlogic rafforza il proprio ruolo nella stampa digitale

L’ingresso delle nuove soluzioni Canon amplia un portafoglio tecnologico attraverso il quale Gruppo Finlogic punta a consolidare il proprio ruolo come provider nazionale di soluzioni digitali per l’etichettatura.

Un mercato nel quale il Gruppo opera già con una presenza consolidata, supportando aziende di differenti dimensioni nell’introduzione di tecnologie di stampa digitale all’interno dei propri processi.

L’obiettivo non è semplicemente introdurre due nuove stampanti, ma mettere a disposizione delle aziende un modello completo nel quale hardware, ink, etichette, RFID, assistenza e competenze applicative possano essere gestiti attraverso un unico interlocutore.

“Questa partnership ha per noi un significato che va ben oltre l’ampliamento della gamma prodotti”, commenta Aldo Pisanello, CTO di Gruppo Finlogic. “Portiamo sul mercato italiano tecnologie Canon con un potenziale applicativo estremamente interessante e lo facciamo mettendo a disposizione tutta la competenza che il Gruppo ha costruito nel mondo dell’etichettatura e della stampa digitale. La possibilità di combinare colore e RFID, in particolare, apre scenari nuovi e ci permette di affrontare il mercato con una proposta realmente distintiva.”

«Abbiamo scelto Gruppo Finlogic perché riunisce le competenze, la presenza sul mercato e la capacità applicativa necessarie per costruire un nuovo punto di riferimento in Italia nella stampa digitale professionale di etichette», commenta Kiyohiro Nakata, General Manager di Kanematsu GmbH. «La sua esperienza nella stampa, nei materiali, nei sistemi di identificazione e nell’RFID ci consente di portare la tecnologia Canon dentro applicazioni concrete e processi reali. È su questa complementarità che vogliamo costruire lo sviluppo del mercato italiano.»

Il debutto durante il Road Show Finlogic 2026

Le nuove Canon LG-P800 e LX-D400 saranno protagoniste del Road Show Finlogic 2026, il percorso itinerante con cui il Gruppo porta direttamente sul territorio tecnologie, demo e competenze dedicate all’evoluzione dei processi di etichettatura, identificazione e tracciabilità.

Clienti, prospect e partner avranno così la possibilità di vedere le soluzioni in funzione, confrontarsi con gli specialisti Finlogic e valutare direttamente applicazioni e test sui propri progetti.

Canon Label Printing arriva in Italia. Con Gruppo Finlogic.