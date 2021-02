Tecnorulli presenta i nuovi rivestimenti TEXGOMMA™

Tecnorulli rafforza la sua presenza nel settore della trasformazione per imballaggi flessibili in carta e cartone, grazie alla nuova completa gamma di rivestimenti con mescole originali TEXGOMMA™ che si aggiungerà alle mescole Tecnorulli ed Hannecard già disponibili.

I rivestimenti Politex, Aratex, Cartotex, Idrotex, Neotex, Termotex, FU, FV, di Texgomma sono prodotti da inizio anno presso gli stabilimenti Tecnorulli di Bologna e Verona secondo i più rigidi standard qualitativi con materie prime dei più qualificati fornitori internazionali.

“I clienti che già conoscono questi rivestimenti di alta qualità, che da tanti anni sono apprezzati dai clienti di Texgomma, non noteranno nessuna differenza rispetto al passato e chi ancora non li ha provati avrà l’opportunità di farlo rivolgendosi a Tecnorulli che con questi materiali completa la gamma di mescole a disposizione del mercato. “Tecnorulli ha infatti aggiunto la gamma delle mescole Texgomma, la cui ottima qualità è ben nota e riconosciuta in diversi settori. Questi nuovi prodotti si aggiungono ai rivestimenti Tecnorulli, molto apprezzati per la lunga esperienza dell’azienda e per la grande affidabilità da sempre dimostrata, a quelli di Hannecard, disponibili in una gamma molto ampia con poliuretani e gomme di alta qualità per impieghi speciali, e ai rivestimenti Performa di Mitex per maniche da stampa ESA, rivestimenti ad alta tecnologia prodotti in esclusiva da Mitex per Tecnorulli per il mercato italiano”, afferma Ruggero Samoggia, titolare di Tecnorulli.



Tecnorulli lavora costantemente per fornire una gamma di rivestimenti per rulli completa, affidabile e con il meglio della tecnologia disponibile, con soluzioni personalizzate per le esigenze del cliente, così che ognuno possa focalizzarsi sul proprio business e lasciare all’esperienza del fornitore tutto ciò che riguarda il rivestimento dei rulli.