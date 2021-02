Cart-One presenta ECOGRIP, un nuovo imballaggio in cartone ecosostenibile per il trasporto delle bottiglie

Cart-One srl è una joint venture formata da Antonio Sada & figli spa e Sandra spa specializzata nella produzione di cartone ondulato. Ha stabilimenti collocati sul territorio nazionale che permettono una distribuzione di prodotto molto capillare. Grazie alla collaborazione con Blue Box Partners, alleanza europea formata da aziende a gestione familiare alla quale appartiene dal 2015, presenta ECOGRIP un nuovo imballaggio in cartone ecosostenibile per il trasporto delle bottiglie.

Blue Box Partners è specializzata nella produzione di packaging in cartone ondulato e ne fanno parte Cart-One per l’Italia, Hinojosa Packaging con sede in Spagna, Klingele con sede in Germania e VPK Packaging con sede in Belgio: 9.800 dipendenti per oltre 70 stabilimenti. I membri condividono know-how, esperienze, tecnologie per poter servire il mercato europeo degli imballaggi in cartone ondulato. Ovviamente le innovazioni di prodotto rappresentano un fiore all’occhiello, proprio come successo per ECOGRIP, una valida alternativa in cartone ondulato alla pellicola termoretraibile per il confezionamento delle bottiglie.

All’interno di questa alleanza, Cart-One ha svolto workshop incentrati sul cliente e test in loco per garantire le prestazioni di questo tipo di imballaggio. Lo scopo è stato quello di ottenere una soluzione biodegradabile, ma allo stesso tempo di essere all’altezza di soddisfare le esigenze dei brand partner distribuiti in tutta Europa. Tutto questo è stato possibile grazie all’esperienza, alla ricerca continua e ad un team di lavoro capace di approcciare alle tematiche riguardanti il packaging sostenibile in maniera innovativa. In tal senso ECOGRIP è una nuova forma di packaging creata come alternativa alla “pellicola termoretraibile” di plastica monouso, necessaria finora nel trasporto simultaneo di più bottiglie. Con ECOGRIP Cart-One vuole costruire relazioni a lungo termine con clienti, brand e produttori ed offrire alle future catene di approvvigionamento una soluzione completamente compatibile con l’esigenza di sostenibilità del packaging.

ECOGRIP nel contesto produttivo attuale, rappresenta una tecnologia di confezionamento biodegradabile di grande efficacia: un prodotto robusto, semplice e sostenibile, pronto per l’applicazione rapida e su larga scala.

Cart-One, grazie alla continua ricerca e all’evoluzione dei prodotti, vuole creare un reale valore per il cliente. Come parte dell’alleanza paneuropea Blue Box Partners, il team di lavoro offre esperienza ed intelligenza collettiva, fornendo soluzioni locali a problemi globali. Proprio l’esperienza maturata nel tempo con il contatto con player dislocati in diversi Paesi in tutta Europa, fa sì che l’azienda ricopra una posizione ideale per offrire ai clienti prospettive più ampie nell’ambito della creazione di packaging personalizzato e sostenibile.