CartonSTAR, migliore qualità grazie all’ispezione di stampa 100% in linea su cartone ondulato

CartonSTAR è il sistema di ispezione 100% in linea di ISRA VISION, per il controllo in continuo dei processi e della qualità della stampa nel cartone ondulato. Il sistema può essere utilizzato sia per la produzione pre-print che per quella post-print ed è in grado di distinguere in maniera affidabile e sicura gli errori di produzione.

Il cartone ondulato è uno dei materiali di imballaggio più diffusi al mondo e viene stampato in maniera sempre più complessa e dispendiosa. Il mercato globale richiede una qualità sempre maggiore, pertanto i produttori di moderne soluzioni di imballaggio devono documentare con precisione tale qualità. Con un’ispezione del processo di stampa, il produttore garantisce un feedback continuo del prodotto e della qualità del materiale. L’utilizzo di sistemi di ispezione riduce notevolmente la necessità di controlli manuali della qualità, velocizzando così i processi di stampa e riducendo drasticamente il numero delle ristampe e degli scarti. I dati rilevati con tali ispezioni possono, inoltre, essere analizzati per trovare le cause degli errori.

CartonSTAR è un sistema di ispezione in linea che corrisponde esattamente alle esigenze di controllo stampa su cartone ondulato. Rileva con affidabilità tutti gli errori significativi. Grazie alla sua funzionalità, il sistema è in grado di distinguere in tempo reale e in maniera affidabile tra la struttura superficiale e i difetti, anche a velocità elevata, evitando così la produzione di scarti. Il sistema è in grado di “ignorare” la struttura non omogenea del cartone ondulato, rilevando tuttavia con sicurezza ogni errore inerente alla qualità. Ad esempio, la qualità dei colori stampati sul cartone ondulato non apparirà in maniera perfettamente uniforme. Ciò non rappresenta necessariamente un errore di stampa, bensì può essere dovuto alla struttura del cartone ondulato. Il sofisticato “Defect Classifier” identifica con precisione gli errori legati alla qualità, garantendo così che il prodotto soddisfi al 100% le esigenze dei clienti. La possibilità di concentrarsi solo sugli errori effettivi permette di aumentare la produzione.

Il sistema in linea può essere configurato in maniera molto flessibile, in modo tale da poterlo adattare ad ogni esigenza di ispezione, come ad esempio per il controllo della risoluzione. È possibile verificare, tra l’altro, anche gli ologrammi.

Questo sistema flessibile vanta un design compatto, integrabile in qualsiasi macchina. Grazie all’efficiente e durevole illuminazione a LED backlight, è possibile utilizzarlo per anni senza bisogno di manutenzione. Tutti i componenti utilizzati si contraddistinguono per la loro grande robustezza e funzionano quindi senza problemi anche in ambienti avversi, come quello degli stabilimenti di produzione del cartone ondulato. Sono in grado di resistere al calore, alle polveri e ad un’elevata umidità dell’aria.

È anche possibile espellere automaticamente dal processo i fogli difettosi, evitando così che vengano poi lavorati nel processo downstream. Questa funzione consente di risparmiare risorse e ridurre i costi del processo produttivo. L’utente può essere sicuro al 100% che vengono consegnate ai clienti soltanto merci prive di difetti. Il sistema documenta, inoltre, tutti gli avvenimenti, illustrandoli chiaramente sotto forma di diagrammi e creando una galleria con le immagini degli errori, garantendo così una gestione della qualità documentabile. L’ispezione con CartonSTAR consente di migliorare la qualità dei prodotti, riducendo al contempo i costi di produzione e assicurando un utilizzo sostenibile delle risorse. Viene garantito, inoltre, il controllo completo dei processi di produzione. Il sistema viene normalmente ammortizzato in poco tempo, rafforza la posizione dell’azienda sul mercato e offre un vantaggio decisivo sulla concorrenza.