KINYO: Tecnorulli distributore esclusivo per l’Italia per altri 5 anni

Tecnorulli lo scorso 20 dicembre, presso la sede Europea della Kinyo a Dusseldorf, ha rinnovato per altri 5 anni il contratto di rappresentanza in esclusiva dei prestigiosi caucciù KINYO che la multinazionale Giapponese concede a Tecnorulli.

L’azienda emiliana, che nel 2018 ha festeggiato i 70 anni dalla fondazione, potrà dunque essere l’unica a garantire che solamente i caucciù che escono dai centri converting di Tecnorulli sono Kinyo “original made in Japan” e possono godere della garanzia diretta della casa madre.

Kinyosha è l’unico grande produttore giapponese che non ha delocalizzato la produzione in Cina, garantendo così una qualità costante e sempre superiore a quella dei principali concorrenti.

La gamma di caucciù KINYO è molto vasta, tra i caucciù più venduti nel mondo da Kinyo disponibili presso i magazzini Tecnorulli ricordiamo:

EUROPA per stampa offset a foglio di alta qualità, alta velocità con inchiostri tradizionali

OLYMPIA per stampa offset a foglio di alta qualità con inchiostri UV

SATURN per stampa bivalente offset a foglio di alta qualità con inchiostri tradizionali e UV/ UV LED

OLYMPIA LE specifico per stampa offset a foglio di altissima qualità con inchiostri LED UV

ORION PLUS specifico per stampa web offset di alta qualità

Sono inoltre disponibili tutti i caucciù adesivi della serie AirTack , ormai un punto di riferimento per chi cerca qualità e durata in questa specialistica tipologia di tessuti gommati.