La filiera mondiale dell’ortofrutta si dà appuntamento a Rimini, a Macfrut, dal 21 al 23 aprile 2026. Tre giorni in cui protagonista è l’ortofrutta, settore che in Italia vale circa 19 miliardi di euro, pari al 27% del valore della produzione agricola nazionale e, assieme alle conserve vegetali, contribuisce al 18% dell’export agroalimentare italiano (fonte Ismea). Secondo i dati di Nomisma, il nostro Pese è il secondo produttore europeo nella produzione di ortaggi (incluso il pomodoro da industria) e il secondo nella produzione di frutta (inclusa quella secca).

Lo stand di Smurfit Westrock Italia (hall b5/d5-001) è diventato un punto di riferimento per gli operatori del settore, un’area di confronto tra fornitore e cliente. Il 21 aprile, alle 15.30 sarà presente Apofruit, cooperativa che opera da oltre 60 anni con proprie strutture e soci produttori dal nord al sud dell’Italia. A fare gli onori di casa, il CEO di Smurfit Westrock Italia, Gianluca Castellini, che ospiterà Ernesto Fornari, Direttore Generale del Gruppo Apofruit, e il responsabile Acquisti di Apofruit, Claudio Magnani. Tema dell’incontro “Creare valore insieme – dalla terra allo scaffale”: si racconterà come innovazione, design e sostenibilità siano integrati in ogni fase della filiera. E come due aziende con valori complementari collaborino per garantire qualità, efficienza e rispetto dell’ambiente, rafforzando la relazione a livello locale e globale.

Le soluzioni Better Planet Packaging

Lanciato nel 2018, Better Planet Packaging è il progetto di Smurfit Westrock che mira a sostituire gli imballaggi ad alto impatto ambientale con soluzioni in cartone ondulato e cartoncino, tra cui quelle testate per contenere alimenti. Oggi più che mai, con l’entrata in vigore delle norme definite dal PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) il progetto si rivela un alleato prezioso per i clienti che devono adeguarsi al regolamento e offre numerose soluzioni con la gamma Safe&Green® ideata per il settore ortofrutticolo, riciclabile, rinnovabile e biodegradabile, concepita per contenere alimenti. Un insieme di vassoi, vaschette e contenitori messi a punto dal team di ecodesigner impegnati nell’Experience Centre di Pastrengo (VR) progettati per ospitare ogni tipo di frutta o verdura a seconda delle dimensioni, della delicatezza e della necessità di trasporto. Sostenibilità e funzionalità i key driver della gamma, senza tralasciare la “brand perception” da parte del consumatore, che porta i nostri designer a realizzare creazioni di grande impatto comunicativo e distintivo in un mercato sempre più affollato.

Sostenibilità ed efficienza logistica

La funzione del packaging non è soltanto quella di proteggere e trasportare, ma anche di facilitare il processo logistico. Ne è un esempio il nuovo prodotto presentato a Macfrut, il Multimix Tray (patent pending). Si tratta di una soluzione davvero smart, con speciali sistemi di incastro e una serie di caratteristiche che la rendono unica:

è un contenitore studiato per i sistemi di magazzino automatizzati;

si integra perfettamente con i vassoi in plastica standard;

è progettato per lavorare senza interruzioni con le macchine impilatrici.

Non solo packaging

Nella gamma dedicata al settore ortofrutticolo rientra una serie di carte speciali pensate per diverse fasi del processo di produzione, a cominciare da AgroPaper®, realizzata con fibre lunghe di pino provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, valida alternativa al politene per pacciamatura efficiente ed ecologica. Aquastop™ è invece un materiale resistente all’acqua grazie a una speciale barriera composta da sostanze prive di fossili e quindi completamente riciclabile nel circuito della carta. Agrolife® è una carta trattata che assicura una speciale protezione per il confezionamento e il trasporto di frutti particolarmente delicati e sensibili agli sbalzi climatici. Assorbe infatti l’etilene prodotto naturalmente dai frutti, ne ritarda la loro maturazione riducendo il rischio di spreco ed è quindi la soluzione ideale per l’esportazione e le catene logistiche di lungo raggio.

“Macfrut per noi non è soltanto una vetrina espositiva e un momento di contatto con i clienti – commenta Gianluca Castellini, CEO d Smurfit Westrock Italia – ma ci permette di mostrare il valore strategico del nostro packaging a base carta, al di là delle sue funzioni di protezione e trasporto. Oggi gli imballaggi, più che mai, possono essere partner preziosi per supportare la crescita del settore ortofrutticolo, grazie all’innovazione continua di strumenti e prodotti. Progettare l’imballaggio ideale per ogni merce porta anche a un’ottimizzazione dei costi di logistica contribuendo così a potenziare la competitività del settore ortofrutticolo, driver della nostra economia”.