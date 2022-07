REM srl ha vinto il premio SCREEN Europe Dealer Award 2021. SCREEN riconosce al rivenditore italiano di tecnologie per le arti grafiche il titolo di rivenditore della stampante per etichette Truepress Jet L350UV più venduta nell’UE lo scorso anno. È la seconda volta dal 2017 che REM srl riceve questo premio, e REM srl ha venduto circa 15 macchine negli ultimi tre anni.

La partnership tra REM srl e SCREEN Europe è attiva dalla metà del 2017 per il mercato italiano. Svolgendo un ruolo importante nel mercato locale, REM srl rappresenta e distribuisce macchinari, attrezzature e prodotti di diverse prestigiose aziende internazionali.

“L’introduzione della prestigiosa macchina da stampa digitale SCREEN è stata una grande aggiunta al portafoglio di REM. La tecnologia a getto d’inchiostro stava già riscuotendo un grande interesse quando abbiamo iniziato la partnership, e questo è stato confermato solo negli ultimi anni. Si tratta di una partnership molto importante per noi, quindi siamo molto contenti di aver vinto questo premio per la seconda volta. SCREEN è un’azienda leader nella produzione di macchine da stampa digitali per etichette autoadesive”, ha commentato Ettore Maretti, amministratore delegato di REM srl.

La tecnologia L350 per la stampa di etichette è stata presentata per la prima volta nel 2014, con il lancio della Truepress Jet L350UV, seguita dai modelli successivi Truepress Jet L350UV+, Truepress Jet L350UV+LM e l’attuale Truepress Jet L350UV SAI S. La serie Truepress Jet L350UV SAI offre una maggiore stabilità, con velocità di stampa fino a 60 metri al minuto.

“Per un’azienda globale come SCREEN, i partner locali sono preziosi, soprattutto nella regione europea dove esistono differenze linguistiche. Siamo particolarmente grati per la nostra partnership con REM srl, un’azienda molto conosciuta nel settore italiano e con una base di clienti impressionante. Grazie al nostro solido rapporto, SCREEN ha potuto espandere la propria attività in Italia in modo significativo”, ha aggiunto Taishi Motoshige, direttore marketing SCREEN Europe.