Prospettive per le PMI in un mercato votato alla globalizzazione o crisi della globalizzazione e nuovi spazi per le PMI? Piccole e medie aziende tra crisi energetica e nuovi scenari politici. Cambiamenti e opportunità

Organizzato dall’Associazione Italiana Scatolifici, il Convegno ‘Prospettive per le PMI in un mercato votato alla globalizzazione o crisi della globalizzazione e nuovi spazi per le PMI?’ si propone di ragionare sulle più recenti evoluzioni degli scenari economici e politici, sugli impatti attesi e sulle opportunità per le piccole e medie imprese.

Ne discuteranno: Andrea Mecarozzi, Presidente Associazione Italiana Scatolifici;

Gianclaudio Torlizzi, Founder e Managing Director T-Commodity; Fabio Verna, Economista, Docente e Opinionista radiotelevisivo sui temi economici per UnoMattina, Rai News24, RadioRai, Weekly.

Modera: Isidoro Trovato, giornalista economico del Corriere della Sera.

Il Convegno – che si terrà a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Italiana Scatolifici – avrà luogo sabato, 1 ottobre, alle ore 10.30 presso il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico (via Carducci, 7). La partecipazione è libera, previa registrazione alla Segreteria dell’Associazione Italiana Scatolifici (segreteria@associazionecis.it)