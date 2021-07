Sipack è il costruttore italiano di macchine per la produzione di scatole di cartone ondulato, nato dalle sinergie della famiglia Pacioni, che 25 anni fa, investì con passione ed energia in questo progetto nell’area lucchese, conosciuta come la più grande valle per la carta e cartone d’Europa.

A luglio Sipack ha celebrato questi anni lavorativi insieme ai collaboratori, clienti e fornitori che hanno creduto e che continuano a credere nella tecnologia e nel suo servizio, organizzando un open house il 9 e 10 luglio.

“È stato importante celebrare quest’anno, anche in questa particolare situazione. Il periodo pandemico ha segnato tutti i settori, ma l’azienda ha mantenuto elevati gli standard e migliorato il proprio impianto di produzione, aumentando l’area di assemblaggio. Avere una tecnologia mirata così come un buon servizio al cliente sono i principi della nostra visione a lungo termine. Gli anni trascorsi si sono distinti per una forte attenzione alle esigenze dei clienti, che combinata alle nostre soluzioni tecnologiche, è riuscita a soddisfare le esigenze del mercato, grazie ad una progettazione di macchinari affidabili, flessibili, ad alte prestazioni e di qualità”, afferma il CEO Walter Pacioni.

“Il packaging in cartone ondulato gode di ottima salute e nonostante il periodo storico l’andamento del mercato è addirittura migliorato grazie al boom delle vendite di generi alimentari e di beni di vario tipo tramite i canali digitali che hanno richiesto l’impiego di un numero sempre maggiore di scatole”, aggiunge Simone Cini, Global Sales Manager di Sipack. Le vendite di diversi casemaker per il mercato domestico e il proseguo delle esportazioni sono senz’altro un messaggio di positività per Sipack che guarda al futuro con rinnovata fiducia.