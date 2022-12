Ha avuto un sapore davvero unico l’evento di Porte Aperte internazionale che si è tenuto dal 5 al 7 ottobre a Caravaggio. Dopo gli ultimi anni segnati da severi lock-down e divieti perentori di viaggi internazionali, finalmente un incontro dal vivo tra operatori del settore. E che pubblico! 160 clienti provenienti da Portogallo, Spagna, Francia, Benelux, UK, Germania, Polonia, Slovenia, Turchia, Mexico, Canada e persino dall’Australia!

“Questo incontro in presenza è stata l’occasione perfetta per il lancio mondiale della di RotaPRO, il nostro nuovo centro di lavoro per la produzione di fustelle rotative che andrà in produzione il 4. trimestre le 2023” commenta Mauro Tomelleri, direttore vendite e marketing di Proform (società del gruppo Serviform dedicata alla produzione di macchine a controllo numerico per i fustellifici). “Inoltre”, prosegue, “abbiamo presentato FabriCode, il nuovo software di data collection, industry 4.0 ready e Projecto, il software per la gestione della produzione delle fustelle”.

L’evento si è svolto presso Foppa Fustelle, i partecipanti all’open house hanno potuto vedere in condizioni di produzione tutta la gamma di macchine Serviform: EcoGiant ed EcoPlus, le due piegatrici di nuova generazione, LineA, la piegatrice top di gamma, Integra Crease, l’unità di produzione per filetti cordonatori, cordonatori con testa a fiammifero e filetti da taglio dritti, Integra Strip, il sistema centralizzato per elaborare i filetti d’acciaio per estrattori, Milla Plus, il centro di lavoro a controllo numerico dedicato ai lavori di fresatura, SkyMilla 2513 il nuovissimo centro di fresatura automatica per piastre in acciaio e pertinax, RubbA 1000, la macchina per il taglio della gomma con coltello oscillante, Rubbot 2100, il sistema automatico per la gommatura delle fustelle, Tacto 2.0, macchina per la produzione di maschi Braille e Sysform il software modulare ideato da Serviform, basato su AutoCAD / AutoCAD OEM che gestisce la creazione di scatole di qualsiasi tipo ed è in grado di creare tutti gli utensili per qualsiasi sistema di fustellatura.

Foppa Fustelle, il fustellificio storico del Gruppo Serviform, primo in Italia a essere certificato Bobst, si caratterizza da sempre come tester delle soluzioni Serviform di automazione per fustellifici. Serviform ha quindi offerto agli operatori internazionali un’esperienza unica: osservare e interagire con le macchine e gli operatori al lavoro quotidiano di produzione di fustelle. Molto più di una Open House in una Demo room!

Il Team di Serviform presente all’evento ha goduto del supporto di numerosi agenti internazionali che si erano riuniti nel meeting annuale (World Agent Meeting) il giorno prima dell’Open House. Numerose le domande dal pubblico durante la visita guidata e le demo delle macchine al lavoro.

Non solo lavoro all’evento di Porte Aperte internazionale di Serviform: la degustazione di numerose specialità italiane ha completato questa esperienza davvero unica nel suo genere!