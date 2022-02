Serviform e Fustel Service: l’unione che amplifica l’eccellenza

Ci sono storie tutte italiane che fanno sognare, storie che parlano di impegno quotidiano, dedizione al lavoro, passione per la qualità e una missione chiara fissata nel proprio DNA: rendere il lavoro dei propri clienti più semplice e allo stesso tempo più proficuo.

L’unione di Serviform di Caravaggio (Bg), azienda che progetta, realizza e distribuisce soluzioni di altissima tecnologia per fustellifici e cartotecniche in Italia e Fustel Service di Sesto San Giovanni (Mi) che da oltre 30 anni fornisce macchine, lame, cordonatori per fustellifici e cartotecniche, è una di quelle: la scorsa estate è iniziato il percorso di incorporazione per acquisizione di Fustel Service da parte di Serviform che si perfezionerà nel corso del 2022.

“Fustel Service è un’azienda modello e un marchio forte che, grazie alla grande serietà e professionalità, si è creata una considerevole reputazione”, sottolinea Franco Foppa Pedretti, Presidente del Gruppo Serviform. “L’acquisizione ci permette di completare la nostra gamma rendendola unica in Italia”.

Aggiunge Rocco Cafarelli, fondatore di Fustel Service: “Serviform e Fustel Service sono fatti della stessa pasta: venire incontro, e se possibile, anticipare i bisogni dei clienti offrendo prodotti e servizi che rasentano la perfezione. Sono sicuro che con Serviform il marchio Fustel Service avrà un futuro brillante”.

Il Gruppo Serviform, che fonda le sue origini nel mondo della fustellatura, grazie a Foppa Fustelle, lo storico fustellificio, creato da Giuseppe Foppa Pedretti nel lontano 1946, negli oltre 70 anni di attività ha allargato la propria offerta a 360 °, creando da zero Proform, la società di progettazione e realizzazione di macchine CNC e relativi software per fustellifici e Serviform, azienda dedicata alla commercializzazione di materiali per cartotecniche.

Nel 1990 Rocco Cafarelli, grande esperto nel campo della fustellatura, ha fondato Fustel Service con l’obiettivo di offrire agli operatori materiali, macchine e servizi di alta qualità diventando un vero e proprio punto di riferimento di tutto il settore non solo in Italia, ma anche all’estero.

La rilevanza e portata di questa operazione si esprime in una vera e propria unione di forze ed eccellenze tutte italiane di un comparto, quello della fustellatura, relativi materiali e servizi, in cui le due aziende insieme vantano più di 100 anni di esperienza e innovazione!

Serviform insieme a Fustel Service offre ora una gamma assolutamente completa di prodotti e servizi per cartotecniche e fustellifici producendo innumerevoli benefici per i clienti. Un esempio per tutti è la disponibilità immediata di materiali, anche in un momento storico come questo, in cui gli approvvigionamenti sono spesso a rischio. Rappresenta una significativa garanzia di continuità, un impagabile fattore di sicurezza.

Le due società, pur rimanendo temporaneamente autonome, hanno già realizzato importanti sinergie per massimizzare la qualità del servizio ai clienti, come, per esempio, la creazione di una nuova divisione intitolata ‘Materiali e Macchine per fustellifici’ che fa capo alla Fustel Service Srl. Ha il preciso obiettivo di concentrarsi sui bisogni puntuali di tutti i clienti e di ottimizzare la fornitura di prodotti e servizi grazie all’utilizzo strategico di entrambi i siti aziendali, sia quello di Sesto S.G. che quello di Caravaggio.

l team di entrambe le società stanno già lavorando fianco a fianco, completandosi a vicenda e integrando le proprie esperienze pluriennali nel campo a favore di un servizio al top per tutti i clienti.

Infatti, le due aziende insieme non formano una mera somma di articoli e persone, ma la forza esponenziale di un gruppo tecnologicamente sempre all’avanguardia, preparato, capace e motivato a fare la differenza per tutte le cartotecniche e fustellifici in Italia!