Fady Gemayel è il nuovo presidente di FEFCO

Lo scorso 27 maggio 2020, Fady Gemayel, comproprietario e presidente onorario di Gemayel Freres S.A.L., un’azienda familiare produttrice di cartone ondulato con sede in Libano, è stato eletto presidente di FEFCO per un mandato di due anni. Succede a Jan Klingele (Managing Partner, Klingele Papierwerke) che è stato in carica per quattro anni e ora ricoprirà il ruolo di Vice-Presidente di FEFCO.

Saverio Mayer (CEO Europa – Gruppo Smurfit Kappa) è stato rieletto Vice Presidente insieme a Nina Iversen (Amministratore Delegato, Glomma Papp), che resterà Vice Presidente Onorario FEFCO. Gemayel ha apprezzato molto il loro impegno nei confronti di FEFCO ed è lieto di ottenere il loro sostegno per continuare il lavoro dell’associazione ed esplorare nuove opportunità.

Gemayel è anche comproprietario e presidente della “Société Libanaise de Carton” (SOLICAR), GEMDOUBS e NORPAPER, cartiere di prim’ordine situate in Francia.

“Sono onorato di assumere la presidenza di FEFCO, è un privilegio essere al servizio di un’industria che è stata riconosciuta come essenziale durante la crisi di Covid-19, tutti possiamo essere orgogliosi di fornire beni vitali per la società”, afferma Fady Gemayel. “Sono lieto di continuare l’eccellente lavoro svolto dal mio predecessore e dal team FEFCO. Mi impegno a rispondere alle nuove sfide future; è di vitale importanza aumentare la consapevolezza della sostenibilità del nostro materiale, che è un esempio di circolarità e promuovere i suoi numerosi vantaggi per la logistica, la protezione del prodotto e il riconoscimento del marchio”.