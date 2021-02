FEFCO dà il benvenuto al nuovo segretario generale

Eleni Despotou dal 1 febbraio è il nuovo Segretario Generale di FEFCO; prende il posto di Angelika Christ, Segretario generale di FEFCO dal 2007, che andrà in pensione.

Eleni ha una conoscenza approfondita delle Istituzioni dell’Unione Europea e delle Associazioni di categoria con una pluriennale esperienza di oltre 20 anni nella gestione di associazioni e affari pubblici. Prima di entrare a far parte di FEFCO, ha ricoperto una serie di posizioni di responsabilità in vari settori, inclusi quelli dell’energia, delle energie rinnovabili e minerali.

Nel corso degli anni ha maturato una vasta esperienza su temi quali cambiamenti climatici, energia, economia circolare, sostenibilità, innovazione, politica industriale e Green Deal. Ha partecipato a numerosi gruppi di esperti delle istituzioni europee.

Eleni ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica, una laurea e un master in scienze politiche e attualmente sta conseguendo un master in politica energetica e climatica globale.

Il Consiglio di Amministrazione di FEFCO dà il benvenuto a Eleni come successore di Angelika Christ. “Il Consiglio è fiducioso che, insieme ai suoi membri europei, Eleni rafforzerà la posizione di FEFCO sulla scena di Bruxelles e continuerà a sensibilizzare sull’importanza dell’industria del cartone ondulato tra le sue principali parti interessate”, ha affermato Fady Gemayel, presidente FEFCO.

A nome di tutti i membri di FEFCO, Fady Gemayel ha ringraziato Angelika Christ per i suoi straordinari risultati nel corso degli anni, lasciando un ricordo innegabile: “siamo tutti grati per i molti anni di dedizione nel servire il nostro settore con la massima professionalità e una forte passione e le auguriamo un meritato e sereno periodo di riposo”.