SCREEN Europe nomina Juan Cano direttore marketing

Juan Cano alla guida della strategia di marketing che favorirà la crescita di SCREEN nel mercato europeo della stampa digitale inkjet.

SCREEN Europe ha nominato Juan Cano direttore marketing per promuovere la continua crescita del produttore giapponese leader nel settore della stampa digitale inkjet nel mercato europeo della stampa digitale inkjet. Juan lavorerà con un team internazionale giovane e di talento che si concentrerà sulla promozione delle tre gamme di prodotti principali di SCREEN: Truepress JET per la stampa commerciale, Truepress LABEL per le etichette e Truepress PAC per le applicazioni di imballaggio.

In qualità di direttore marketing, Cano guiderà lo sviluppo e la realizzazione di campagne di marketing complete. “In questo ruolo, Juan sfrutterà la sua profonda conoscenza del settore della stampa digitale e delle dinamiche di mercato. La sua esperienza nel comunicare in modo efficace la proposta di valore di SCREEN alle principali parti interessate, unita alle sue eccezionali capacità di parlare in pubblico, rafforzerà ulteriormente la presenza del marchio dell’azienda, l’immagine percepita e sosterrà la sua continua crescita nel mercato europeo della stampa digitale”, afferma Akihiro Fujii, presidente di SCREEN Europa. “Siamo felici di avere Juan alla guida delle nostre attività di marketing in Europa”, aggiunge.

Juan combinerà il suo nuovo ruolo con la posizione di responsabile di SCREEN Europa per lo sviluppo del settore degli imballaggi flessibili, che ha ricoperto dal 2020. Il suo duplice ruolo gli fornirà una comprensione approfondita delle esigenze dei clienti e delle dinamiche del settore, per portare avanti una strategia di marketing di grande impatto con risultati misurabili.

Cano commenta: “sono onorato di assumere anche il ruolo di direttore marketing in un momento in cui SCREEN non solo sta registrando una forte crescita nei suoi mercati principali, ma sta anche entrando in nuovi mercati, come quello degli imballaggi. Non vedo l’ora di migliorare ulteriormente la nostra presenza sul mercato attraverso strategie di marketing di successo e mi impegno a guidare il coinvolgimento dei clienti, rafforzare la percezione del marchio e alimentare la crescita di SCREEN nel mercato europeo”.

Con la nomina di Juan Cano a direttore marketing, SCREEN è ben posizionata per consolidare la propria leadership di mercato e continuare a superare le aspettative dei clienti attraverso innovative soluzioni di stampa inkjet e un eccezionale servizio post-vendita.