Acimga: Alfio Brandi e Nanni Bertorelli nuovi vicepresidenti

Alfio Brandi (Fosber) e Nanni Bertorelli (BOBST) sono i nuovi vicepresidenti di Acimga, Associazione dei costruttori italiani di macchine per il printing ed il converting. Sono stati nominati durante l’Assemblea del 29 maggio 2023 a Milano. Nel gruppo dei 4 vicepresidenti andranno a sostituire gli uscenti Matteo Cardinotti (BOBST Firenze) e Giulia Rossini (Rossini). Riconfermati alla vicepresidenza, invece, Giorgio Petratto (Petratto) ed Emilio Della Torre (Simec Group).

Alfio Brandi, laureato in Scienze Politiche Internazionali presso l’Università di Pisa nel 1997, terminati gli studi presta servizio come ufficiale nella Marina Militare Italiana, congedandosi nel 1999. Successivamente consegue un Master per la carriera diplomatica e le funzioni internazionali presso l’Università di Padova. Dal 2000 al 2002 frequenta ed ottiene un Dottorato triennale (Ph.D.) in storia e relazioni internazionali presso l’Università di Pisa. Dal 2003 entra in Fosber come Area Sales Manager, contribuendo all’espansione commerciale e al posizionamento del brand nei mercati di lingua spagnola e portoghese. Nel 2010 Brandi diventa Sales Director, ruolo che ricopre fino al 2019, anno in cui viene nominato Commercial Director.

Nanni Bertorelli, classe 1972, è ingegnere Meccanico laureatosi al Politecnico di Torino. Inizia nel 2001 nell’ormai ex-Rotomec e spende diversi anni all’interno dell’ufficio tecnico come progettista. Ricopre poi il ruolo di Product Manager fino al 2008, quando decide di lasciare BOBST per un’esperienza diversa nel settore dei veicoli speciali. Ritorna in BOBST nel 2014, nella sede di Mex in Svizzera, come Operations Director. Dal 2019 si sposta nella sede rinnovata di San Giorgio in Monferrato dove assume il ruolo di Product Line Director, responsabile dell’R&D e dello sviluppo di nuovi prodotti per il Coating e il Laminating, oltre che dello sviluppo dei relativi business.

“L’approdo alla vicepresidenza di Nanni Bertorelli e Alfio Brandi è un ulteriore stimolo alle molteplici attività associative – dichiara il Presidente di Acimga, Daniele Barbui. – Ad entrambi riconosco profonda stima e sono certo che il loro contributo sarà estremamente positivo per tutto il direttivo. Il lavoro della nostra squadra potrà dunque proseguire nell’ottica della collaborazione reciproca, della ricerca e del sostegno attivo alle aziende associate. Colgo l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto i due vicepresidenti uscenti, Matteo Cardinotti e Giulia Rossini, il cui impegno è stato davvero importante negli ultimi anni”.