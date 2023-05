Si conclude oggi il ciclo di tre giornate organizzato da I&Conselvan, in collaborazione con le aziende partner Gama e Camis, che ha messo a disposizione il suo demo center situato a Paderno Dugnano (MI). I test drive dedicati alla SLEEVEMASTERauto di Camis, l’innovativo montacliché automatico di nuova generazione, e al CCSone di Gama, il sistema di controllo del consumo dell’inchiostro, si sono rivelati estremamente utili per comprendere appieno le funzionalità e le potenzialità di questi prodotti, nonché per verificare se rispondono alle specifiche esigenze aziendali.

Durante le dimostrazioni pratiche, Davide Pesenti di Camis ha illustrato le diverse macchine presenti, concentrandosi soprattutto sui punti di forza del montacliché automatico: semplicità d’uso, velocità e creazione di spazi d’operatività, che consentono all’operatore di dedicarsi ad altre attività, come lo smontaggio dei cliché. Un’accoppiata vincente, infatti, sembra essere quella formata dalla SLEEVEMASTERauto e dal Demounter, il sistema di smontaggio CAMIS. Questo sistema permette di controllare la rimozione dei cliché, riducendo il tempo e lo sforzo richiesti all’operatore, eliminando il rischio di danneggiamento dei cliché stessi. Ciò assicura la loro riutilizzabilità, riduce i costi complessivi e contribuisce all’aumento della sostenibilità nella stampa flexo.

Attilio Govino di Gama ha presentato ai clienti le molteplici funzionalità del CCSone, il sistema di controllo dei consumi di inchiostri e altri fluidi. Attraverso le dimostrazioni è stato possibile illustrare come ottenere dati in tempo reale sul consumo degli inchiostri durante tutto il processo di stampa. Tali dati si rivelano estremamente utili anche per confrontarli con il preventivo inviato al cliente, garantendo una maggiore trasparenza e precisione.

“Le aziende hanno bisogno di toccare con mano i risultati delle teorie a loro presentate e l’idea del TEST DRIVE vuole rispondere proprio a questa esigenza. Vogliamo dare l’opportunità ai clienti di verificare concretamente anche con loro lavori l’efficacia delle nostre soluzioni e abbiamo presentato non solo la novità, ma anche la gamma Camis presente al gran completo nel demo center e abbinando anche le soluzioni Gama per la stampa del packaging” conclude Sante Conselvan, I&Conselvan invitando tutte le aziende che non hanno potuto partecipare a questa tre giorni a farsi avanti per demo personalizzate.