Collaborazione fra Sappi e HP Indigo per incrementare l’uso della carta nel mercato degli imballaggi flessibili

La domanda di imballaggi riciclabili a base carta come sostituti di materiali meno soste nibili è in aumento. Il leader dell’innovazione a base fibra Sappi e il leader della stampa digitale HP Indigo hanno unito le forze per soddisfare le esigenze di un mondo che cambia. La soluzione a base carta proposta da Sappi che rende superflui ulteriori rivestimenti o laminazioni speciali si è rivelata estremamente convincente durante i test condotti per la stampa digitale HP Indigo.

La domanda di imballaggi sostenibili è in aumento

I sondaggi europei 2020 (ad esempio “European Packaging Preferences 2020” (“Preferenze europee per gli imballaggi 2020”) di Two Sides Europe) indicano che il tipo di imballaggio è un fattore estremamente importante per i consumatori presso il punto di vendita. Gli imballaggi di carta e cartone si collocano al primo posto tra le preferenze dei consumatori per le caratteristiche di sostenibilità, tra cui la compostabilità in ambito domestico (72%), il rispetto dell’ambiente (62%) e la facilità di riciclaggio (57%). Inoltre, gli imballaggi di carta o cartone sono considerati il materiale più riciclato, con il 30% dei consumatori che ritiene che il tasso di riciclaggio europeo sia superiore al 60% (con l’85% degli imballaggi di carta e cartone effettivamente riciclati, dunque di molto superiore alle stime).

Da oltre dieci anni, il leader dell’innovazione Sappi è all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni di imballaggio in continua evoluzione e altamente sostenibili. “Con le nostre innovative soluzioni di imballaggio di carta con barriera funzionale offriamo un materiale sostenibile basato su fonti rinnovabili che può essere riciclato nel flusso della carta”, spiega René Köhler, Responsabile New Business Development Packaging Solutions, Divisione Innovation & Sustainability, di Sappi Europe. Questo approccio sostenibile si estende anche alle varie funzioni integrate delle carte funzionali Sappi, come le proprietà di barriera e la termosaldabilità.

Produzione elaborata di buste per zuppe e minestre a base carta

Per soddisfare le nuove esigenze dei produttori alimentari, Sappi e HP Indigo, due esperti leader del settore, si sono alleati e hanno messo alla prova le loro tecnologie. La sfida – speciali buste sigillabili da minestra e zuppa a base carta – si è rivelata complessa: Non soltanto ogni busta doveva essere progettata e personalizzata in modo unico, ma dovevano essere applicati anche l’argento e il giallo invisibile per la protezione del marchio. Era necessario un materiale che potesse sopportare le diverse fasi dalla stampa alla successiva lavorazione, dalla verniciatura alla sigillatura – e questo, naturalmente, senza mai perdere di vista la sostenibilità.

Molto presto è apparso chiaro che Sappi si trovava in una posizione ideale per offrire il materiale perfetto; il leader dell’innovazione a base fibra vanta il più ampio portafoglio di soluzioni di imballaggio sostenibili e di alternative ai materiali a base fossile sul mercato. Per le buste da minestra è stato deciso di utilizzare Sappi Guard Gloss 4-OHG in una grammatura di 91 g/m². “Oltre l’80% dei materiali di carta ad alta barriera provengono da fonti rinnovabili. La soluzione di imballaggio a base carta rende superflui ulteriori rivestimenti speciali o laminazioni e i materiali possono essere riciclati nel flusso della carta”, sottolinea Kathrin Böhmüller, Sales Support Manager Consumer Goods and Self Adhesives di Sappi, sottolineando la perfetta idoneità della carta per soluzioni di imballaggio flessibile sostenibili come questa.

Sfruttare i vantaggi della stampa digitale

HP Indigo si è occupata dell’elaborazione del design delle buste. Presso il suo Graphic Experience Center di Barcellona, è stato assegnato un design individuale alle buste da minestra sigillate su 3 lati (130 mm x 86 mm). Il team ha sviluppato la grafica delle buste e sono stati concepiti sei diversi design unici, che sfruttano le funzionalità proprietarie VDP (variable data printing) di HP Indigo, per distinguere i diversi sapori delle verdure contenute nelle minestre.

Per il processo di stampa è stata utilizzata la macchina da stampa digitale a bobina stretta HP Indigo 6K, che utilizza la gamma completa di colori HP Indigo, gli inchiostri argentati e gli speciali inchiostri gialli invisibili. In combinazione con il materiale all’avanguardia di Sappi, gli inchiostri conferiscono alle buste da minestra il loro aspetto di alta qualità. I sorprendenti risultati dimostrano le esclusive funzionalità di stampa digitale che si estendono da vari inchiostri a dati e personalizzazioni variabili con sei diversi SKU.

In seguito al processo di stampa, l’eccellente stampabilità e le buone funzionalità di conversione di Sappi Guard Gloss 4-OHG sono state migliorate con un’ulteriore finitura: È stato applicato un rivestimento lucido a base di acqua con un’elevata resistenza al calore e ai graffi per evitare un ulteriore processo di laminazione. Ciò garantisce che i brillanti risultati di stampa e l’eccellente design dei colori nell’ambito del processo di realizzazione delle buste rimangano intatti durante le fasi di lavorazione, riempimento e trasporto al punto vendita per i consumatori. La finitura ACTDigi Protective Coating AQ440125 dello specialista globale dei rivestimenti ACTEGA, è stata sviluppata appositamente per il mercato dell’imballaggio flessibile, offrendo un’elevata resistenza allo sfregamento e una rapida asciugatura. La ridotta quantità di materiale di rivestimento necessaria è in linea con l’idea di sostenibilità della busta da minestra a base carta, in quanto i rivestimenti a base di acqua sono ecocompatibili grazie all’assenza di solventi e COV e non hanno un impatto negativo sul successivo processo di riciclaggio.Le buste sono state poi rifinite da Bossar Packaging. La società è specializzata nella progettazione e nella produzione di attrezzature form-fill-seal orizzontali per la produzione di imballaggi flessibili, come buste con beccuccio, buste con zip e sacchetti. Le buste piegate sul fondo sigillate su 3 lati sono state prodotte utilizzando le macchine completamente servo-controllate di Bossar appartenenti alla serie BMS. Questa tecnologia sostituisce il tradizionale monoalbero a camme standard. Tale tecnologia è comandata da un touch screen intuitivo che facilita il cambio di formato e l’adattabilità a più formati. Ciò è reso possibile dalla servo-tecnologia che consente movimenti indipendenti delle componenti della macchina.

Il riempimento e la sigillatura di una confezione vengono gestiti sulla stessa macchina confezionatrice dove il riempimento avviene attraverso la parte superiore aperta della busta. La tecnologia garantisce un’efficienza eccezionale e un notevole risparmio di tempo e di costi.

Una perfetta conclusione per una produzione che soddisfa i requisiti delle soluzioni di imballaggio flessibile di oggi. Grazie all’adattabilità dei processi di stampa, finitura e saldatura alle piccole tirature, il settore può soddisfare le esigenze di nuovi gruppi target che comprendono marchi di piccole e medie dimensioni, imprese e start-up, nonché una nuova generazione di clienti che desiderano soluzioni di imballaggio più personalizzate. Utilizzando Sappi Guard Gloss 4-OHG, è possibile tenere conto anche della richiesta di soluzioni sostenibili e riciclabili da parte dei clienti.