Nuovo centro taglio europeo per Fedrigoni

Il Gruppo veronese, specializzato nella produzione di carte speciali per packaging, grafica e prodotti autoadesivi per l’etichettatura, rafforza ulteriormente la propria leadership nel mondo pressure-sensitive label con l’apertura di un nuovo terminal in Polonia.

Fedrigoni S.p.A., gruppo leader a livello europeo e mondiale nella produzione di carte speciali, di prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafica e di etichette autoadesive (pressure sensitive labels), annuncia l’imminente apertura di un nuovo e moderno centro di taglio e distribuzione per i prodotti della divisione self-adhesive a Dobroszyce, in Polonia.

La posizione strategica del nuovo terminal, nel cuore dell’Europa, permetterà di soddisfare le richieste del mercato polacco e delle regioni dell’Europe Centrale, garantendo un servizio più affidabile con tempi ridotti di consegna e una gamma sempre più ampia di carte premium e film autoadesivi di alta qualità. Con una capacità di taglio di 2 metri in larghezza, lo stabilimento offrirà inoltre un servizio di taglio netto su una selezione di materiali specifici.

“La nostra volontà è di offrire a tutti i clienti una sempre maggiore affidabilità e qualità del servizio: essere capillarmente vicini ad ognuno di loro ci permetterà di intercettarne ancora meglio le necessità e di soddisfarle in maniera tempestiva” ha dichiarato Fulvio Capussotti, Executive Vice President Arconvert Ritrama, parte del Gruppo Fedrigoni. “L’operazione è coerente con la strategia di crescita del Gruppo nel settore sempre più promettente delle etichette autoadesive ed è in linea con il piano di diversificazione geografica per aumentare la penetrazione nel mercato globale”.

Si rafforza in questo modo la posizione di terzo player al mondo nel settore dei materiali autoadesivi, in cui il Gruppo Fedrigoni opera attraverso i brand Arconvert, Manter e Ritrama. Gruppo Fedrigoni, infatti, è uno dei leader globali nelle etichette per il settore vinicolo e gioca un ruolo di primo piano nei settori del food, household e logistica, così come nell’alta tecnologia applicata ai film adesivi per usi pharma, beverages e personal care, fornendo soluzioni per etichette autoadesive ad alto contenuto tecnologico ed estetico e materiali autoadesivi per la comunicazione visiva e promozionale.