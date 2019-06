HP Indigo ottiene la certificazione per il packaging compostabile

Gli inchiostri per la stampa digitale HP Indigo sono certificati come compostabili per uso domestico e industriale. I risultati ottenuti nell’ambito della sostenibilità consentono ad aziende e converter di stampare in volumi più limitati, riducendo gli sprechi e migliorando complessivamente l’impatto ambientale.

TUV Austria ha assegnato ad HP le certificazioni “OK Compost Home” e “OK Compost Industrial”, confermando che gli inchiostri HP Indigo ElectroInk possono essere utilizzati per la stampa su packaging riciclabile compostabile e biodegradabile, in conformità con gli standard attuali, come la normativa EN 13432 dell’Unione europea.

Secondo una ricerca di Grandview Market, il mercato del “packaging ecologico” è destinato a raggiungere i 237,8 miliardi di dollari entro il 2024, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 5,7% durante il periodo preso in esame.

“La richiesta di soluzioni per il packaging sostenibile sta portando i converter verso la stampa digitale, consentendo loro e alle aziende di ridurre in modo significativo l’impatto ambientale delle attività di stampa”, ha dichiarato Alon Bar-Shany, General Manager di HP Indigo. “La stampa con tecnologia HP Indigo elimina l’esigenza di piastre o cilindri e offre la libertà di produrre volumi più limitati, aiutando a ridurre gli sprechi in fase di produzione e le scorte inutilizzate”.

Nel corso della conferenza Dscoop Edge e a Labelexpo (a Bruxelles, in Belgio, dal 24 al 27 settembre), l’azienda presenterà il proprio portafoglio di soluzioni HP Indigo per il packaging sostenibile, oltre alle certificazioni ottenute e a campioni di materiali stampati.

HP Indigo supporta le attività di stampa di packaging con i sistemi di stampa digitale HP Indigo 20000, HP Indigo 8000 e HP Indigo 6900 per il packaging flessibile. Oltre alla certificazione TUV, i risultati ottenuti da HP in termini di sostenibilità comprendono: