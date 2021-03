Bimec presenta il suo evento digitale BBOX – 25 Marzo 2021

Giovedì 25 Marzo verrà presentata in anteprima mondiale la nuova BBOX, la Taglierina Ribobinatrice a doppia torretta a cambio automatico di ultima generazione Bimec.

Grazie ad un evento digitale a cui sarà possibile partecipare previa registrazione, Bimec illustrerà tutte le innovazioni tecnologiche studiate dal suo team di esperti per fornire una Taglierina a cambio automatico in grado di assicurare massima efficienza e produttività, semplicità di utilizzo, compattezza, versatilità e una drastica riduzione dei fermi macchina.

Evoluzione della TCA 64 E, BBOX è una taglierina che risponde alle specifiche richieste del mercato, risolvendo le problematiche più comuni riscontrate nel mondo del converting. Una su tutte è la necessità di semplificare il lavoro dell’operatore e velocizzare il setup della macchina, diminuendo contemporaneamente i tempi improduttivi tra ogni ciclo di lavoro.

Per questo BBOX è dotata di sistemi completamente automatici e soluzioni tecniche di servo-assistenza, al completo servizio dell’operatore.

Per partecipare all’evento digitale e scoprire tutti le caratteristiche tecniche della nuova BBOX basta iscriversi al link seguente, BIMEC fornirà tra il 20-24 Marzo il link di accesso all’evento a tutti gli utenti registrati.

Link d’iscrizione all’evento