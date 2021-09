Sappi a FachPack 2021 con soluzioni di imballaggi sostenibili

Carte sigillabili con alta funzione di barriera

Nel segmento degli imballaggi in carta funzionali, Sappi presenterà le famiglie di prodotti Guard e AvantGuard: si tratta di carte con barriera che eliminano la necessità di ulteriori rivestimenti o laminazioni speciali e possono essere riciclate nel flusso della carta straccia. Grazie alle barriere integrate, assicurano il mantenimento della qualità dei prodotti alimentari e di altri prodotti. La nuova generazione di queste carte con alta funzione di barriera debutterà alla FachPack: Sappi AvantGuard S con capacità di termosaldatura integrata. Come produttore leader di soluzioni a base di carta con funzionalità di barriera integrate, Sappi ha da oltre 10 anni una grande esperienza nel campo delle soluzioni di imballaggio sostenibili e può contare sia sull’esperienza di ricerca e sviluppo sia sui preziosi contatti con i clienti, che guidano lo sviluppo di nuovi prodotti con funzione di barriera. L’azienda presenterà alcune di queste soluzioni di imballaggio alla FachPack. Inoltre, una soluzione di imballaggio verticale con una busta stand-up sarà presentata dal vivo dal produttore di macchine da imballaggio Rovema.

Innovazione nell’imballaggio in cartone ondulato

Il nuovo prodotto Fusion Nature Plus avrà un posto speciale nello stand Sappi alla FachPack. Fusion Nature Plus è un liner in fibra vergine non patinato e riciclabile, stampabile ottimamente con i procedimenti della flessografia, della stampa digitale e della stampa offset. La ragione di ciò è dovuta alla sua elevata bianchezza, alla resa brillante dei colori e all’alta qualità costante. Queste proprietà rendono il prodotto la scelta perfetta per gli imballaggi in cartone ondulato o compatto, per i quali è richiesto un aspetto bianco brillante per i topliner, i liner interni e il materiale ondulato, e creano un’esperienza di disimballaggio eccezionale per il cliente. Si tratta dell’integrazione ideale per il già affermato topliner Fusion. Inoltre, il nuovo liner in fibra vergine è anche perfetto per la produzione di sacchetti di carta. Convince con proprietà come la resistenza, l’estetica e la sensazione tattile.

L’etichettatura diventa facile

Sappi presenterà anche il suo ampio assortimento di soluzioni di carta per etichette, che è stato recentemente ampliato con la carta per etichette a colla a umido non resistente all’umidità Parade Label Pro. La carta è un’opzione interessante per i clienti dell’industria delle bevande, degli alimenti e dei beni di consumo. È adatta a numerose applicazioni, come le etichette per bottiglie usa e getta, i contenitori per alimenti e non e gli involucri per vari prodotti. La qualità lucida, con patinatura doppia su un lato, convince con una superficie molto liscia e un alto grado di bianco – ideale per ottenere risultati di stampa e finitura eccezionali.

I visitatori dello stand potranno anche ammirare una vasta gamma di carte kraft per gli imballaggi flessibili. Uno dei nuovi prodotti è la carta traslucida Crystalcon, che può essere utilizzata per varie applicazioni. Questa carta è sia riciclabile sia compostabile. Sappi presenta anche delle altre nuove carte da imballaggio per l’industria alimentare. Le carte Fibrecar MT e Delicon, per esempio, sono state sviluppate appositamente per i prodotti alimentari

Algro Design per gli imballaggi premium

Alla fiera Sappi presenterà anche numerosi esempi di imballaggi di alta qualità per prodotti premium, che sono stati realizzati con il cartone di cellulosa premium Algro Design, già ben affermato da anni presso molti produttori di marchi internazionali. L’assortimento Algro-Design di Sappi è caratterizzato, tra l’altro, da una resa cromatica vivace, da un elevato contrasto e da ottime proprietà di scorrimento. Anche la sensazione tattile setosa e la resistenza ai raggi UV sono eccezionali.

Sappi ha un duplice approccio: l’analogico incontra il digitale

Date le circostanze speciali derivanti dalla pandemia da COVID-19, Sappi sta reagendo alle preoccupazioni dei potenziali visitatori. Poiché la situazione può cambiare rapidamente e le restrizioni ai viaggi sono possibili in qualsiasi momento, l’azienda ha deciso di sviluppare un formato di evento ibrido per la FachPack 2021. I visitatori potranno così partecipare virtualmente anche senza recarsi a Norimberga.

Molte persone conoscono già il formato di intervista digitale della serie “Blue Couch”: anche il famoso divano blu sarà presente allo stand quest’anno. I dipendenti Sappi permetteranno ai visitatori presenti sul posto e collegati da remoto di dare uno sguardo dietro le quinte del gruppo e al futuro dell’industria cartaria, ad esempio con notizie sui prodotti, innovazioni e argomenti di sostenibilità.