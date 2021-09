Il Gruppo NürnbergMesse è entusiasta di aprire i battenti di FachPack 2021, salone europeo per imballaggio e confezionamento, tecnologie e processi di packaging e stampa, dal 28 al 30 settembre 2021: sarà la prima delle fiere autunnali e invernali e la prima manifestazione europea sul packaging a svolgersi dopo il fermo mondiale dettato dalla pandemia.

FachPack 2021 vuole dare un segnale importante per la ripartenza del settore e delle manifestazioni, allo stesso modo in cui il quartiere fieristico l’anno scorso, messo a disposizione fin da subito come hub vaccinale, volle dare un messaggio di speranza e ripartenza sia alla propria città, centro nevralgico del commercio fin dal 1200, sia al Paese.

In questo salone gli espositori presentano prodotti e tecnologie per la catena di processo dell’imballaggio, per beni industriali e di consumo. In esposizione materiali, macchinari per l’imbottigliamento e l’imballaggio, tecnologia di etichettatura, marcatura e identificazione, sistemi di stampa e finitura degli imballaggi, pallettizzazione, intra-logistica e servizi.

Con il suo nuovo slogan: “Noi creiamo il futuro”, FachPack 2021 sarà centrata sul tema del “packaging ecologico”. I visitatori, esclusivamente professionali, provengono dai settori cibo/bevande/cibo di lusso, prodotti farmaceutici/cosmetici, chimici/sanitari, non alimentari/alimenti per animali domestici/altri beni di consumo, come così come automotive/articoli tecnici/tecnologia medica e altri beni industriali.

Al fianco di numerosi Paesi di lingua tedesca, la presenza dell’Italia a questa edizione sui generis, volta a riaprire con coraggio le porte al commercio internazionale, sarà di 30 fedelissimi espositori, tra cui IMA e SACMI, la cui presenza conferma l’importanza di FachPack per il mercato italiano: Italia e Germania si contendono le migliori tecnologie e innovazioni e le sfide saranno numerose.

Per FachPack il “via libera” da parte delle autorità bavaresi significa oltre 750 espositori pronti ad accogliere i propri visitatori nei sette padiglioni dedicati, secondo un concetto completo e ufficiale di igiene volto a garantire un’esperienza sicura della fiera.

A FachPack 2021 verranno presentate le ultime innovazioni del packaging in modo ancora più efficiente: grazie a “myFACHPACK”, l’estensione digitale della fiera disponibile in una comoda app per le persone registrate, l’evento riparte completo e rinnovato, offrendo agli espositori un’aumentata visibilità online, mentre i visitatori potranno organizzare in anticipo i loro incontri, avviando anche chat video con espositori e altri visitatori e guardare le presentazioni del programma collaterale in live streaming oppure on demand. L’organizzatore è lieto di ospitare anche l’intervento di UCIMA. Affiancando alla tanto attesa fiera in presenza tradizionale uno strumento digitale complementare, myFACHPACK apre la fiera dunque anche ai visitatori che non possano partecipare di persona, ampliando significativamente la portata di questo evento. myFACHPACK dispone anche di un algoritmo di matchmaking intelligente, che suggerisce al singolo partecipante i contatti particolarmente rilevanti per lui: sulla base di interessi reciproci, tutti possono interagire potenzialmente con tutti e le funzioni di chat e videochiamate costituiscono strumenti fondamentali.

