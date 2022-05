L’impegno ambientale di Lecta non si ferma: con il debutto di Recytal Offset, la versione naturale della gamma Recytal, Lecta completa la proposta di carte 100% riciclate, per ogni esigenza di comunicazione “green”.

Dopo Recytal Matt, la versione patinata lanciata nel 2020, il marchio Recytal si arricchisce di due nuove varianti offset, distribuite in esclusiva italiana da Polyedra.

Recytal Offset, con bianco CIE 95, ha l’aspetto di una carta riciclata, di cui conserva le caratteristiche di elevata opacità e consistenza. Disponibile da 70 ai 300 grammi impaccata e bandierata è la scelta ideale per i brand che si riconoscono in un’immagine green friendly.

Recytal Offset White, con un bianco CIE 135, è a tutti gli effetti simile ad una carta in fibra vergine, con la stessa fedeltà di riproduzione delle quadricromie e un aspetto luxury in grado di soddisfare i più elevati standard qualitativi.

La sua gamma da 80 a 350 grammi, impaccata e bandierata, è completa per tutte le applicazioni text & cover.

Il basso impatto ambientale è garantito da un processo produttivo totalmente privo di cloro, dalla certificazione FSC® C011032, dalle etichette ambientali EU Ecolabel e Blauer Engel e naturalmente dalla componente di riciclo, 100% post consumo.

Il lancio di Recytal Offset è supportato da un nuovo campionario, una landing page dedicata, un gadget per i clienti, un book che ne esalta le qualità di stampa, un banner e una campagna di comunicazione on e offline.

Con la gamma Recytal il Gruppo Lecta, leader europeo nella produzione di carte per la comunicazione e di specialità, sta rispondendo alla domanda sempre crescente di carte green, un trend legato non soltanto alla maggiore sensibilità dei clienti verso le tematiche ambientali, ma anche alle nuove direttive europee in tema di sostenibilità che promuovono un utilizzo consapevole della carta.

Recytal, el papel reciclado que firma la innovación sostenible, ahora se hace en tres

Con la llegada de las dos nuevas versiones Offset, Lecta completa la gama Recytal,

por una comunicación 100% responsable

Abril 2022. El compromiso medioambiental de Lecta no se detiene: con el estreno de Recytal Offset, la versión natural de la gama Recytal, Lecta completa la propuesta de papeles 100% reciclados, para cada necesidad de comunicación “green”.

Después de Recytal Matt, la versión estucada lanzada en 2020, la marca Recytal se enriquece con dos nuevas variantes offset, distribuidas exclusivamente en Italia por Polyedra.

Recytal Offset, con blanco CIE 95, tiene la apariencia de un papel reciclado, del que conserva las características de alta opacidad y consistencia. Disponible de 70 a 300 gramos empacados y marcados, es la opción ideal para marcas que se reconocen en una imagen amigable con el medio ambiente.

Recytal Offset White, con un blanco CIE 135, es en todos los aspectos similar a un papel de fibra virgen, con la misma fidelidad de reproducción del proceso de cuatro colores y un aspecto de lujo capaz de satisfacer los más altos estándares de calidad.

Su gama de 80 a 350 gramos, empacada y marcada, es completa para todas las aplicaciones de texto y portada.

El bajo impacto ambiental está garantizado por un proceso de producción totalmente libre de cloro, por la certificación FSC® C011032, por las etiquetas ambientales Ecolabel y Blauer Engel y por supuesto por el componente de reciclaje, 100% post-consumo.

El lanzamiento de Recytal Offset está respaldado por una nueva colección de muestras, una landing page dedicada, un gadget para clientes, un libro para ver la calidad de impresión, un banner y una campaña de comunicación en on e offline.

Con la gama Recytal, el Grupo Lecta, líder europeo en la producción de papeles de comunicación y especiales, da respuesta a la creciente demanda de tarjetas verdes, una tendencia ligada no solo a la mayor sensibilidad de los clientes hacia las cuestiones medioambientales, sino también a nuevas directivas europeas sobre sostenibilidad que fomentan un uso informado del papel.