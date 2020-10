Lecta acquisice la divisione fogli stampa offset di Avery Dennison

Lecta, di cui fanno parte in Italia Polyedra e Cartiere del Garda, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione della divisione Fogli per stampa offset di Avery Dennison nella regione Europa – Medio Oriente – Nord Africa (EMENA). La transazione è soggetta all’approvazione dell’Autorità tedesca della concorrenza (German Federal Cartel Office).

Lecta rileverà la produzione e la vendita del portfolio di Avery Dennison di carte e pellicole autoadesive a marchio FASSON™ e JAC™ in EMENA. Lecta le produrrà secondo un apposito accordo di licenza limitata con Avery Dennison, mantenendo i marchi FASSON™ e JAC™ disponibili attraverso la rete di distributori già esistente.

Agli attuali clienti di Avery Dennison nei mercati EMENA, Lecta apporterà la sua vasta conoscenza nella produzione di materiali autoadesivi con una forte specializzazione in fogli e frontali, nonché la sua vasta esperienza nella gestione commerciale e nell’assistenza ai Distributori.

Questa acquisizione è completamente in linea con il processo di trasformazione dell’Azienda e il suo orientamento verso i mercati specializzati. Negli ultimi anni gli stabilimenti di Lecta per la produzione di materiali autoadesivi hanno ricevuto ingenti investimenti che li hanno trasformati in centri di produzione all’avanguardia sia per la tecnologia di produzione che per l’automazione dei processi, garantendo così elevati standard di qualità ai nostri clienti.

Avery Dennison e Lecta lavoreranno insieme al fine di garantire un processo di transizione efficiente e uno sviluppo aziendale redditizio per tutti i gruppi coinvolti.