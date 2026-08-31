Packaging ortofrutta, nasce il PPWR Help Desk di Bestack

È operativo dal 13 luglio il nuovo servizio di consulenza del Consorzio Bestack sul PPWR, dedicato alle imprese dell’ortofrutta, del packaging e della distribuzione. L’obiettivo è fornire risposte univoche, supporto operativo e costruire una banca dati condivisa delle principali casistiche applicative del nuovo regolamento europeo nel settore ortofrutticolo

Con l’entrata in vigore delle prime disposizioni del Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation), il Consorzio Bestack rafforza il proprio impegno a supporto della filiera ortofrutticola con il lancio del PPWR Help Desk, il nuovo servizio di assistenza e consulenza tecnica dedicato alle imprese chiamate ad affrontare la nuova normativa.

Operativo dal 13 luglio, il servizio è disponibile per i produttori di imballaggi associati al consorzio, per le aziende ortofrutticole, le diverse rappresentanze, la grande distribuzione organizzata e, più in generale, per tutti gli operatori coinvolti nella gestione del packaging destinato al settore ortofrutticolo.

L’iniziativa rappresenta la naturale evoluzione del percorso di accompagnamento avviato da Bestack con il primo Morning Food Safety Pack di Lucca dello scorso giugno, che ha riunito oltre trenta responsabili qualità, acquisti e packaging delle principali aziende italiane della filiera per approfondire gli impatti operativi del nuovo regolamento europeo.

Un supporto concreto alle imprese

Con l’applicazione del PPWR, le richieste di chiarimento provenienti dalla distribuzione, dai clienti e dagli stessi operatori della filiera stanno aumentando rapidamente. “Stiamo assistendo a una crescente presa di posizione e richiesta di garanzie lungo tutta la filiera – spiega Claudio Dall’Agata, direttore generale di Bestack -. Le catene distributive stanno scrivendo ai propri fornitori chiedendo specifiche dichiarazioni, anche con l’obiettivo di chiarire le rispettive responsabilità. Abbiamo quindi deciso di mettere la nostra esperienza al servizio dell’intera filiera, affinché le imprese possano sapere gli obblighi a cui rispondere obbligatoriamente, capire invece i margini sulle posizioni negoziabili disporre di indicazioni tecnicamente corrette, coerenti con la normativa e condivise”.

Secondo Bestack, il rischio è che l’applicazione del PPWR si trasformi in una complessa dinamica contrattuale, nella quale ogni soggetto cerchi di trasferire ad altri le responsabilità derivanti da eventuali non conformità. “L’obiettivo dello sportello è contribuire a definire un perimetro interpretativo chiaro, fondato sulla normativa e condiviso dal settore, così da offrire risposte univoche e ridurre le incertezze applicative”, prosegue Dall’Agata.

Dalle consulenze nascerà una banca dati condivisa

Il nuovo servizio raccoglierà richieste di chiarimento, quesiti interpretativi, pareri tecnici e supporto nella predisposizione delle risposte richieste da clienti e distributori.

Le casistiche affrontate andranno progressivamente a costituire una banca dati condivisa e una raccolta di FAQ tecniche, che diventeranno un patrimonio informativo a disposizione del mercato per favorire un’applicazione sempre più uniforme del regolamento europeo.

A novembre il confronto sui primi cento giorni del PPWR

L’attività dello sportello confluirà poi in un nuovo appuntamento di aggiornamento tecnico, previsto a Bologna dopo i primi cento giorni di applicazione del regolamento europeo, quindi il 20 novembre 2026.

L’incontro, rivolto alle direzioni qualità, acquisti e packaging delle aziende ortofrutticole e della grande distribuzione, analizzerà le principali problematiche emerse nei primi mesi di applicazione del PPWR, le richieste ricevute attraverso il PPWR Help Desk di Bestack e le soluzioni individuate, con l’obiettivo di trasformare l’esperienza maturata sul campo in un patrimonio condiviso per tutta la filiera.

Un invito alla filiera

Con questa iniziativa Bestack intende mettere a disposizione dell’intero comparto uno strumento operativo, indipendente e aperto alla collaborazione con tutte le organizzazioni rappresentative della filiera.

“Il PPWR riguarda l’intera filiera e crediamo che una sfida di questa portata debba essere affrontata insieme – conclude il direttore di Bestack -. Per questo il nostro invito è rivolto a tutte le organizzazioni di rappresentanza del settore: siamo aperti a collaborazioni, patrocini e iniziative condivise che possano contribuire a diffondere questo servizio e a renderlo un punto di riferimento per le imprese. L’obiettivo è mettere a disposizione del mercato risposte autorevoli, univoche e fondate sulla normativa, accompagnando concretamente la filiera nell’applicazione del nuovo regolamento europeo”.