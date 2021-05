Tornano le Flexo Pills di Atif: “Il biadesivo nel cartone ondulato” – giovedì 13 maggio 2021, ore 17:00

Tornano le sessioni formative online di ATIF aperte a tutti gli operatori dell’industria flessografica. L’appuntamento è per giovedì 13 maggio 2021, alle ore 17.00.

Il tema del secondo appuntamento del 2021 è “Il biadesivo nel cartone ondulato”.

Da tempo la tecnologia dei biadesivi per il montaggio delle matrici flessografiche ha raggiunto livelli elevati, che richiedono una maggiore conoscenza e precisione nel loro utilizzo. Analizziamo le specificità dei biadesivi in uso nella stampa del cartone ondulato.

Per registrarsi è necessario compilare il seguente modulo e il giorno precedente all’evento la Segreteria di ATIF provvederà a trasmettere il link per il collegamento solamente a chi ha compilato il modulo iscrizione online.