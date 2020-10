Nuova linea Toscotec del Gruppo EuroVast supera l’obiettivo di produzione

Il produttore italiano di tissue EuroVast ha avviato una nuova macchina continua MODULO-PLUS fornita da Toscotec presso Cartiera della Basilica a Villa Basilica, Lucca. La PM5 sta girando efficientemente alla velocità di 1.600 m/min, e dopo l’avviamento a febbraio, ha superato gli obiettivi di produzione del progetto con ottimi risultati di consumo energetico.

La nuova linea ha completamente sostituito la PM5 preesistente della cartiera, una macchina con formatore aspirante. Il formato carta è di 2.770 mm e la produzione di oltre 30.000 t/a. La MODULO-PLUS è dotata di una pressa singola a fori ciechi TT BlindDrilledPressRoll, un monolucido TT SYD e cappe a gas TT Hood, e produce carta igienica, asciugatutto e tovaglioli, lavorando cellulosa vergine pre-essicata. EuroVast ha inoltre acquistato un pacchetto completo di servizi che comprende smontaggio, montaggio, messa in servizio, assistenza all’avviamento e training.

Il progetto rappresenta un ordine ripetuto per Toscotec, che nel 2015 aveva fornito un’altra linea MODULO-PLUS a Cartiera della Basilica presso lo stabilimento di Lugliano, vicino a Lucca. La nuova linea porterà la capacità produttiva del Gruppo a 150.000 t/a.

Vincenzo Romano, proprietario di EuroVast S.p.A., afferma: “EuroVast supporta la propria crescita investendo in tecnologia avanzata. Allo stesso tempo, desideriamo che la nostra crescita sia sostenibile per l’ambiente. Ecco perché ci concentriamo sull’efficienza energetica. La PM5 è conforme ai nostri standard di qualità e di produzione e ai nostri obiettivi di consumo energetico. Abbiamo lavorato con Toscotec per molti anni, il successo di oggi è il risultato dell’ottima collaborazione tra i nostri team.”

Alessandro Mennucci, CEO di Toscotec, afferma: “La nostra partnership con EuroVast Group risale ad oltre 20 anni fa. Questo è il motivo per cui oggi siamo particolarmente lieti di vedere un’altra macchina Toscotec operare ad alta efficienza nel loro stabilimento. EuroVast ha degli standard di innovazione e qualità prodotto molto elevati e credo che le prestazioni e la flessibilità di questa linea soddisferanno le loro esigenze, rappresentando un asset importante per sostenere la loro crescita sul mercato.”