Nicola Posarelli è il nuovo Presidente di FESPA Italia

Cambio al vertice in FESPA Italia, l’associazione che rappresenta la community della stampa specialistica: Nicola Posarelli, general manager di Esanastri, è stato nominato nuovo Presidente e guiderà l’Associazione nei prossimi due anni. Paolo Lorusso, titolare di P&P Promotion, ha assunto il ruolo di Vice Presidente e Fiorenzo Maggioni, ceo di Gruppo Maggioni, quello di Tesoriere.

Il nuovo Presidente potrà contare anche sull’apporto del Consiglio Direttivo, composto dal presidente uscente Alberto Masserdotti, amministratore delegato del Gruppo Masserdotti, Agostino Musitelli, In. Deco Serigrafia; Claudio Monaco, Serimon; Alessandro Dal Monte, Loop Design, Paolo Santi, SAC Serigrafia, Fabrizio Citro, Industria Grafica FG, Vincenzo Cirimele, Teetaly.

“Sono molto orgoglioso della crescita della nostra Associazione che negli ultimi anni ha triplicato la sua rappresentanza, accogliendo molte aziende di stampatori e qualche fornitore. La pandemia non ci ha fermato nel perseguire il nostro primo valore associativo: il networking e la relazione. Anche negli ultimi due anni siamo riusciti a organizzare molte occasioni di confronto su temi cruciali per l’imprenditoria del nostro settore e a rafforzare così i legami, anche di business, tra gli associati. Durante i miei mandati ci siamo anche concentrati sullo sviluppo del ruolo di FESPA Italia a livello internazionale. Siamo stati tra i promotori del Southern European Print Congress, che ci ha permesso di approfondire la relazione con le associazioni di Francia, Spagna, Portogallo e Grecia. E ci siamo accreditati presso la struttura centrale di FESPA, con la partecipazione della nostra Segreteria al FESPA Project Commitee, incaricato di supportare lo sviluppo delle attività locali delle 37 associazioni nel mondo. Lascio ora la governance di FESPA Italia, con grande fiducia e stima, a Nicola augurandogli di poter indicare le future direzioni dell’associazione in una situazione che permetterà gli incontri in persona”, è il commento di Alberto Masserdotti, presidente uscente che ha governato FESPA Italia per due mandati consecutivi. Masserdotti rimane nel Consiglio Direttivo di FESPA Italia e conferma il suo importante impegno per l’associazione, che ora rappresenta a livello internazionale coprendo anche il ruolo di Board Member di FESPA International.

“Sono entusiasta e onorato di questo incarico”, afferma Nicola Posarelli, “e continuerò sulla strada così ben segnata da Alberto, pensando alla crescita di FESPA Italia in tutti i segmenti di mercato che rappresenta. Credo che la mia esperienza professionale possa aiutare l’associazione a esprimere tutto il suo potenziale di competenza in maniera trasversale, valorizzando tutte le tecnologie e approfondendo la conoscenza dei materiali stampabili, anche in ottica di sostenibilità.”