Mavigrafica ottiene la certificazione Miraclon KODAK FLEXCEL NX

La certificazione FLEXCEL NX è una conferma ufficiale della capacità dell’azienda di produrre lastre di alta qualità costante e conformi ai rigorosi standard di produzione definiti da Miraclon.

Tra i primi clienti ad adottare KODAK FLEXCEL NX e primo in Italia, Mavigrafica ha investito nel suo primo sistema nel 2008. Dopo diversi aggiornamenti nel corso degli anni, l’azienda ha investito in un secondo KODAK FLEXCEL NX System due anni fa per tenere il passo con la domanda dei clienti, principalmente trasformatori di imballaggi flessibili e proprietari di marchi. La domanda ha continuato a crescere, il che ha permesso a Mavigrafica di investire questo mese nel suo terzo sistema KODAK FLEXCEL NX System e di aprire un secondo stabilimento di produzione a Milano per integrare la sua sede di Salerno.

“Flexcel NX ha ricoperto un ruolo molto importante nel successo della nostra attività negli ultimi 11 anni. L’alta qualità che offre ha stabilito lo standard de facto per i nostri clienti e attrae continuamente nuove attività di business. La certificazione ottenuta testimonia i nostri elevati standard di produzione e coerenza”, ha commentato Maurizio Vitale, CEO di Mavigrafica.