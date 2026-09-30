Marco Nespolo dopo 8 anni lascia la guida di Fedrigoni Spa

Fedrigoni S.p.A. (l’Emittente, insieme alle sue controllate, il “Gruppo”), azienda italiana leader nella produzione di prodotti autoadesivi e materiali premium per il packaging, annuncia che Marco Nespolo lascerà il proprio ruolo di Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, con effetto dal 6 ottobre, per perseguire altre opportunità. Manterrà la propria partecipazione azionaria nel Gruppo e continuerà a supportare gli azionisti e il management team in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso dei suoi quasi 8 anni come Amministratore Delegato, Marco Nespolo ha ricoperto un ruolo chiave nel progettare e guidare la trasformazione del Gruppo, rafforzandone la posizione di mercato e promuovendone la significativa crescita internazionale, sia organica sia attraverso numerose acquisizioni. Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente esprime il proprio sincero apprezzamento per la sua leadership, il suo impegno e il suo contributo allo sviluppo del Gruppo nel corso degli anni, nonché per il suo continuo supporto in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, preso atto delle dimissioni di Marco Nespolo, ha nominato Rolf Stangl Presidente Esecutivo dell’Emittente con effetto dalla medesima data. Questa nomina si inserisce nel continuo processo di evoluzione della governance del Gruppo, in linea con la strategia di Fedrigoni. Rolf Stangl, in qualità di Presidente Esecutivo, insieme al CFO del Gruppo e agli Amministratori Delegati delle tre Operating Companies, lavorerà per proseguire e accelerare la crescita profittevole del Gruppo.

Rolf Stangl porta con sé oltre due decenni di esperienza di leadership nel settore globale del packaging, nonché una vasta esperienza in ruoli esecutivi e nei consigli di amministrazione di società sia partecipate da fondi di private equity sia quotate in borsa. È stato Amministratore Delegato di SIG Group AG, società di packaging quotata in Svizzera, dal 2008 al 2020, guidando l’azienda attraverso diversi cambiamenti nella compagine proprietaria e una IPO di successo. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor di Apollo Global Management ed è Presidente non esecutivo di Reynolds Consumer Products, quotata al NASDAQ, e membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di The Family Office Co.

Il Consiglio di Amministrazione è lieto di accogliere Rolf Stangl nel suo nuovo ruolo di Presidente Esecutivo e guarda con favore alla futura stretta collaborazione con lui. Il Consiglio di Amministrazione è fiducioso che la sua comprovata esperienza di leadership e del settore, e la sua visione strategica, forniranno un prezioso supporto al management team del Gruppo e contribuiranno alla continua attuazione della strategia di Fedrigoni e alla crescita sostenibile e profittevole di lungo termine.