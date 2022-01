Liberty, marchio di articoli per la casa di lusso, e Farrow & Ball, produttore di vernici, hanno collaborato al lancio di un’edizione limitata di design per barattoli realizzati con la macchina da stampa digitale Acuity B1 di Fujifilm.

Costituito da svariati colori, ogni design doveva corrispondere esattamente ai colori del marchio Farrow & Ball nonché alle tonalità e ai design complessi dei tessuti prodotti da Liberty. Lo specialista William Say & Co Ltd produce i barattoli con coperchio a leva di 57 mm di diametro che contengono 100 ml di vernice presso il proprio stabilimento di Bermondsey, Londra.

Sul successo del progetto, Stuart Wilkinson, direttore vendite e marketing per William Say & Co Ltd, commenta: “Questo è un traguardo, sia per William Say & Co Ltd che per l’intero settore. Sono stato personalmente coinvolto nelle fasi di sviluppo nel corso degli ultimi due anni effettuando prove e test con Fujifilm, è siamo davvero felici di aver potuto utilizzare questa nuova tecnologia digitale per realizzare questo progetto di stampa davvero complesso per il nostro cliente Farrow & Ball. E questi nuovi barattoli sono davvero fantastici”.

Tinmasters, fornitore di William Say & Co Ltd, ha stampato i complicati design con la macchina Acuity B1. I direttori dei marchi Liberty e Farrow & Ball erano presenti durante il processo di regolazione dei colori, che prevedeva più di 70 regolazioni fini di 25 colori in meno di quattro ore.

“Ci sono numerosi fattori che avrebbero presentato dei problemi da un punto di vista litografico. Le tirature ripetute di questo progetto sono fino a 200 fogli con sei design diversi su ogni foglio. I design non sono adatti alla stampa composita, per cui si acquista una macchina da stampa litografica e si mettono diversi design su un foglio per aumentare le tirature. Ma Liberty non faceva questo; i loro design erano disposti in modo casuale e molto diversi l’uno dall’altro, con colori diversi. Abbiamo eseguito la stampa composita di design complessi, disposti in modo casuale sui fogli. Non solo sarebbe stato costoso stamparli con la tecnologia litografica, ma sarebbe stato praticamente impossibile fare ciò che Liberty voleva a causa della complessità dei motivi e della criticità dei colori”, spiega Richard O’Neill, CEO di Tinmasters.

“Siamo felici di vedere che la tecnologia a getto d’inchiostro di Fujifilm ha contribuito a realizzare un altro progetto di imballaggio di metallo creativo. Progetti in edizione limitata come questo non sono possibili con la tecnologia litografica e fino ad oggi le alternative digitali non garantivano la qualità necessaria. La macchina da stampa digitale Acuity B1 di Fujifilm ridefinisce le possibilità creative per i produttori di imballaggi di metallo e i marchi che servono”, ha concluso Oliver Mills, Technical Marketing Specialist presso Fujifilm Wide Format Inkjet Systems.